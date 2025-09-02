Leverkusen despide al entrenador Erik ten Hag después de tres partidos al mando

El técnico neerlandés calificó la decisión como “sin precedentes” y lamentó la falta de confianza para liderar la reconstrucción del club

El técnico del Bayer Lekverusen Erik ten Hag hace un gesto en el encuentro ante el Werder Bremen en la Bundesliga el sábado 30 de agosto del 2025. (Carmen Jaspersen/dpa via AP)

DÜSSELDORF, Alemania (AP) — Erik ten Hag dijo que estaba tan sorprendido como el resto del mundo del fútbol cuando el Bayer Leverkusen lo despidió después de tres partidos en un movimiento “sin precedentes” el lunes.

El exentrenador del Manchester United tenía la encomienda de reconstruir al Leverkusen tras un éxodo de jugadores clave desde la salida del entrenador campeón de la Bundesliga, Xabi Alonso, al Real Madrid.

Todo se desmoronó rápidamente.

El descontento era evidente cuando Ten Hag cuestionó las decisiones del club en el mercado de fichajes, mientras los jugadores discutían sobre quién tomaría un penal en su tercer y último partido.

“La decisión de la directiva del Bayer Leverkusen esta mañana de ponerme en licencia fue una completa sorpresa. Separarse de un entrenador después de solo dos partidos de liga es algo sin precedentes”, dijo Ten Hag en un comunicado emitido por su agencia.

Ten Hag argumentó que necesitaba más tiempo para que la reconstrucción funcionara.

“Comencé este trabajo con plena convicción y energía, pero desafortunadamente la directiva no estaba dispuesta a darme el tiempo y la confianza que necesitaba, lo cual lamento profundamente. Siento que esto nunca fue una relación basada en la confianza mutua”.

La tarea de Ten Hag era integrar una serie de nuevos jugadores —más fichajes continuaron el domingo y el lunes— después de que estrellas de la temporada ganadora del título 2023-24 de Leverkusen como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Granit Xhaka se marcharan.

Hubo señales de problemas antes de la temporada cuando Ten Hag habló públicamente en contra de la salida de Xhaka, solo para que Leverkusen permitiera que el mediocampista se uniera al Sunderland. El primer amistoso de Ten Hag en julio fue una derrota por 5-1 ante el equipo juvenil del club brasileño Flamengo, un resultado impactante incluso siendo un partido de exhibición.

Leverkusen perdió 2-1 en casa ante el Hoffenheim en el debut de Ten Hag en la Bundesliga —resultó ser su único partido en casa— luego desperdició una ventaja de dos goles para permitir que el Werder Bremen, que se quedó con diez hombres, empatara 3-3 el sábado.

El capitán Robert Andrich cuestionó después de ese partido el compromiso y el trabajo en equipo de sus compañeros, mientras Ten Hag se enfureció por una disputa “inaceptable” en el campo sobre quién tomaría un penal, diciendo que sus jugadores trataban sus instrucciones como si fueran debatibles. “Tiene que haber claridad”, dijo.

El otro duelo de Ten Hag fue una victoria por 4-0 en la Copa de Alemania sobre un equipo de cuarta división.

“Esta decisión no fue fácil para nosotros”, afirmó el director deportivo de Leverkusen, Simon Rolfes, en un comunicado. “Nadie quería dar este paso. Pero las últimas semanas mostraron que construir un equipo nuevo y exitoso con esta configuración no se podía lograr de manera efectiva. Creemos firmemente en la calidad de nuestro equipo y ahora haremos todo lo que esté en nuestro poder para dar los próximos pasos en nuestro desarrollo con una nueva constelación”.

“Una separación en una etapa temprana de la temporada es dolorosa, pero era necesaria desde nuestro punto de vista”, dijo el director ejecutivo de Leverkusen, Fernando Carro.

Ten Hag, de 55 años, reemplazó a Xabi Alonso en mayo y se le confió la gestión de una renovación masiva del equipo que ganó la Bundesliga en 2024.

Ten Hag advirtió que no era un mago y que tomaría tiempo lograr que Leverkusen volviera a funcionar como un verdadero equipo. “No se puede forzar el proceso. Es imposible. Nadie es como Harry Potter”, comentó Ten Hag el mes pasado.

Ten Hag había utilizado previamente la referencia a Harry Potter durante su tiempo en el United. Tras una derrota ante el Liverpool en septiembre de 2024, Ten Hag dijo que no era Harry Potter mientras explicaba las dificultades de depender de jugadores que no habían tenido mucho tiempo de juego. Menos de dos meses después, fue despedido.

Leverkusen no dio indicios de un posible sucesor para Ten Hag. El próximo partido del equipo después del parón internacional es en casa contra el Eintracht Frankfurt el 12 de septiembre.