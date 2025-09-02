Avanza Jannik Sinner a cuartos del US Open tras aplastar a Bublik

El italiano, primer cabeza de serie, venció 6-1, 6-1, 6-1 y mantiene racha de 25 triunfos consecutivos en Grand Slam

Jannik Sinner, de Italia, reacciona después de ganar un punto frente a Alexander Bublik, de Kazajistán, durante un partido de la cuarta ronda del torneo de tenis US Open, el lunes 1 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger)

NUEVA YORK.- Jannik Sinner dominó al único jugador, aparte de Carlos Alcaraz, que lo ha derrotado esta temporada, aplastando a Alexander Bublik 6-1, 6-1, 6-1 el lunes por la noche para regresar a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

La victoria del primer cabeza de serie, Sinner, tomó solo uno hora y 21 minutos, siendo el segundo partido más corto completado en el torneo. Un triunfo en la primera ronda de Tomas Machac fue un minuto más corto.

Sinner perdió ante Bublik en junio en Halle, Alemania, en un torneo de preparación antes de Wimbledon, pero eso se jugó en una cancha de césped. Intentar vencer al campeón defensor del Abierto de Estados Unidos en una cancha dura es una historia completamente diferente, y casi imposible en estos días.

Sinner ha ganado 25 partidos consecutivos de Grand Slam en esa superficie, incluidos los dos últimos títulos del Abierto de Australia, junto con su primer trofeo del Abierto de Estados Unidos el año pasado.

Se enfrentará a su compatriota italiano Lorenzo Musetti, el décimo cabeza de serie, el miércoles. El otro cuarto de final ese día enfrentará al número ocho Alex de Minaur contra el número 25 Felix Auger-Aliassime.

Bublik, el número 23 de Kazajistán, había sido uno de los jugadores más en forma en el tenis, con 11 victorias consecutivas en el ATP Tour y tres títulos, lo que lo coloca empatado en el segundo mejor lugar este año detrás de los seis de Alcaraz.

Había ganado todos los 55 juegos de servicio al llegar a este partido, sin embargo, Sinner lo rompió ocho veces.

Bublik solo pudo sonreír en ocasiones, incluso después del partido, cuando le dijo a Sinner en la red que “no soy malo”.

Sin embargo, Sinner lo hizo parecer así, con una ventaja de 86-46 en puntos ganados. Bublik ayudó cometiendo 13 dobles faltas.

Sinner mejoró a 35-cuatro este año. Alcaraz lo venció en la final del Abierto de Francia y también en Roma y Cincinnati, donde Sinner estaba enfermo y tuvo que dejar de jugar en el primer set.