Aseguran automóvil abandonado tras choque en Km 14 de Carretera Nacional

El Chevrolet Cruze 2013 fue localizado con daños frontales; conductor huyó del sitio y la unidad quedó bajo resguardo oficial

NUEVO LAREDO, TAM.- Un automóvil Chevrolet Cruze modelo 2013 fue asegurado por las autoridades luego de ser localizado abandonado en el kilómetro 14 de la Carretera Nacional, al sur de Nuevo Laredo. La unidad presentaba daños en su parte frontal tras impactarse contra un poste de alumbrado público.

El hallazgo llamó la atención debido a que el conductor huyó del sitio inmediatamente después del accidente, dejando el vehículo sobre el camellón central de la transitada vía. Hasta el momento, no se ha logrado establecer la identidad de la persona que viajaba en la unidad.

El choque ocurrió durante el fin de semana y, pese a la fuerza del impacto, el arbotante contra el que se estrelló el automóvil no sufrió afectaciones graves en su estructura.

Agentes de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes, con el fin de determinar las causas que originaron la salida de camino.

Posteriormente, el automóvil fue remolcado y trasladado a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se aclare la situación legal y se presente su propietario.