Lesión en isquiotibial deja a CR fuera de amistosos de Portugal ante EU y México

El delantero de 41 años no juega desde el 28 de febrero

Cristiano Ronaldo celebra tras marcar un gol para Al Nassr, el 19 de enero de 2023, en Riad, Arabia Saudí. (AP Foto/Hussein Malla)

Cristiano Ronaldo celebra tras marcar un gol para Al Nassr, el 19 de enero de 2023, en Riad, Arabia Saudí. (AP Foto/Hussein Malla)

LISBOA (AP) — Una lesión del isquiotibial mantendrá a Cristiano Ronaldo fuera de los amistosos de Portugal contra Estados Unidos y México, de cara al Mundial en Norteamérica.

El delantero de 41 años no juega desde el 28 de febrero, cuando salió cojeando del campo en la victoria 3-1 de Al Nassr, su club en la liga de Arabia Saudía, sobre Al Fayha.

Como se esperaba, el seleccionador Roberto Martínez no incluyó al cinco veces ganador del Balón de Oro en la convocatoria que anunció el viernes.

Portugal enfrentará a México en Ciudad de México el 28 de marzo, un partido que marcará la reapertura del Estadio Azteca. Jugarán contra Estados Unidos en Atlanta el 1 de abril.

Cristiano es dueño del récord de más goles en el fútbol internacional masculino con 143 conquistas con Portugal.

El Mundial comienza en junio.