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Pivetta regresa con triunfo y Padres mantienen lucha por playoffs

El derecho lanzó cinco entradas sin carreras y San Diego venció 3-2 a Washington

El lanzador abridor de los Padres de San Diego, Nick Pivetta, realiza un lanzamiento ante un bateador de los Nacionales de Washington durante la segunda entrada de un partido de béisbol el lunes 7 de septiembre de 2026, en San Diego. (Foto AP/Karl Anderson)
AP

SAN DIEGO.- Nick Pivetta lanzó cinco entradas sin permitir carreras en su regreso tras una larga estadía en la lista de lesionados y los Padres de San Diego vencieron 3-2 el lunes a los Nacionales de Washington, que atraviesan una mala racha, para mantenerse al ritmo en la carrera por los playoffs de la Liga Nacional.

Jackson Merrill y el dominicano Fernando Tatis Jr. terminaron ambos con tres hits por los Padres, que se mantuvieron a medio juego de Arizona por el último comodín de la LN. Los Diamondbacks ganaron 5-4 en 10 entradas en Kansas City.

Merrill conectó dos sencillos productores de carreras que impulsaron al dominicano Manny Machado. Tatis anotó con el sencillo de Machado en la tercera entrada.

Pivetta (2-2) permitió dos hits en su quinta apertura de esta temporada y logró su primera victoria desde el 1 de abril. Fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 14 de abril por inflamación en el codo derecho y transferido a la lista de lesionados de 60 días el 2 de junio. El derecho ponchó a dos y no dio bases por bolas, al tiempo que realizó 63 lanzamientos, 39 de ellos strikes.

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