Falleció Chuck Norris

Chuck Norris, el gran maestro de artes marciales y estrella de acción cuyos papeles en “Walker, Texas Ranger” y otros programas de televisión y películas lo convirtieron en un tipo duro icónico —lo que desató parodias en internet y la admiración de presidentes—, murió a los 86 años.

Norris murió el jueves, en lo que su familia describió como una “muerte repentina”.

La familia señaló en un comunicado publicado en redes sociales: “Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y estaba en paz”.

Antes de convertirse en una estrella del cine y la televisión, Norris tuvo un éxito enorme en las artes marciales competitivas. Se convirtió en campeón mundial de karate de peso mediano en seis ocasiones. También fundó su propio estilo estadounidense de karate de línea coreana, a veces conocido como Chun Kuk Do, y la United Fighting Arts Federation, que ha otorgado más de 3.300 cinturones negros del Sistema Chuck Norris en todo el mundo. La revista Black Belt reconoció a Norris en su salón de la fama por ostentar un cinturón negro de 10º dan, el mayor honor posible.

Nacido como Carlos Ray Norris en Ryan, Oklahoma, el 10 de marzo de 1940, creció en la pobreza. A los 12 años se mudó con su familia a Torrance, California, y se incorporó a la Fuerza Aérea después de la secundaria, en 1958. Fue durante un despliegue en Corea cuando comenzó a entrenar artes marciales, incluido judo y Tang Soo Do.

“Probé gimnasia y fútbol americano en la preparatoria North Torrance”, le contó a The Associated Press en 1982. “Jugué algo de fútbol, pero también pasé mucho tiempo en la banca. En realidad nunca fui atlético hasta que estuve en el servicio en Corea”.

Después de recibir la baja honorable en 1962, trabajó como oficinista para Northrop Aircraft y solicitó ser policía, pero lo pusieron en una lista de espera. Mientras tanto, abrió un estudio de artes marciales, que se expandió hasta convertirse en una cadena, con alumnos que incluían a estrellas como Bob Barker, Priscilla Presley, Donnie y Marie Osmond, y Steve McQueen, a quien más tarde atribuyó haberlo animado a dedicarse a la actuación.

De un estudio a otro

Norris debutó en el cine como guardaespaldas sin acreditar en la película de 1968 “The Wrecking Crew”, que incluyó una pelea con Dean Martin. También se había cruzado con Bruce Lee en círculos de artes marciales. Su amistad —a veces como compañeros de sparring— derivó en un enfrentamiento icónico en la película de 1972 “Return of the Dragon”, en la que Lee pelea y mata al personaje de Norris en el Coliseo de Roma.

Luego actuó en más de 20 películas, como “Missing in Action”, “The Delta Force” y “Sidekicks”.

“Quería proyectar en la pantalla cierta imagen de un héroe”, declaró Norris en 1982. “Había visto muchas películas de antihéroes en las que el protagonista no era ni bueno ni malo. No había nadie por quien uno pudiera aplaudir”.

En 1993 asumió su papel más famoso, como un agente de la ley que combate el crimen en la serie de televisión “Walker, Texas Ranger”. El programa duró nueve temporadas y, en 2010, el entonces gobernador Rick Perry le otorgó el título de Texas Ranger honorario. Más tarde, el Senado de Texas lo nombró texano honorario.

Norris explicó a la AP en 1996, al hablar de la serie: “No es violencia por la violencia, sin una estructura moral. Se intenta mostrar el significado adecuado de lo que trata: combatir la injusticia con justicia, el bien contra el mal. … Es entretenida para toda la familia”.

Norris también hizo una aparición cómica sorpresa como juez decisivo en el partido final de la película de 2004 “Dodgeball”. En años recientes aceptó papeles de actuación muy ocasionales, como “The Expendables 2” de 2012 y “Agent Recon” de 2024.

Chuck Norris: el hombre, el meme, la leyenda

Fue alrededor de la época de “Dodgeball” cuando su imagen de tipo duro se convirtió en leyenda, literalmente: los “Chuck Norris Facts” se viralizaron en internet con afirmaciones tan hiperbólicas como: “Chuck Norris tuvo un concurso de miradas con el sol —y ganó”, y: “Querían poner a Chuck Norris en el Monte Rushmore, pero el granito no era lo bastante duro para su barba”.

Norris finalmente abrazó lo absurdo de los memes y armó “The Official Chuck Norris Fact Book”, que combinó sus favoritas con historias supuestamente reales y los códigos por los que procuraba vivir. También escribiría libros de instrucción de artes marciales, unas memorias, opiniones políticas, ficción histórica ambientada en la era de la Guerra Civil y más.

“Para algunos que saben poco de mis carreras en las artes marciales o el cine, pero quizá crecieron con ‘Walker, Texas Ranger’, parece que me he convertido en una especie de icono mítico de superhéroe. Me siento halagado y humilde”, escribió Norris en el prólogo del libro de “facts”.

Ese libro recaudó dinero para una organización sin fines de lucro que fundó con el presidente George H.W. Bush, que promovía la enseñanza de artes marciales para niños.

Las afirmaciones deliberadamente disparatadas aparecieron en las primarias presidenciales republicanas de 2008, cuando Norris respaldó al gobernador de Arkansas Mike Huckabee y grabó un anuncio que jugaba con los “Chuck Norris facts”.

Más tarde, simpatizantes del presidente Donald Trump promovieron “Trump Facts” en la misma línea, y también lo intentaron analistas políticos, al describir la decisión del comandante en jefe de capturar al presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, como un “Momento Chuck Norris”, y su efecto inicial en los precios del petróleo como una “Prima Chuck Norris”.

Norris fue franco sobre sus creencias cristianas y su apoyo al derecho de portar armas, y respaldó a candidatos políticos durante años; incluso hizo paracaidismo con Bush por el 80º cumpleaños del expresidente. En cuanto a Trump, Norris lo apoyó en las elecciones generales de 2016 y escribió columnas como invitado elogiándolo sin respaldarlo explícitamente en los días previos a las elecciones de 2020 y 2024.

A Norris le sobreviven cinco hijos: los actores dobles Mike y Eric, con su difunta exesposa Dianne Holechek; las gemelas Dakota y Danilee, con su esposa Gena Norris; y Dina, fruto de una “aventura de una noche” de principios de la década de 1960 revelada en su autobiografía.

Norris celebró su cumpleaños poco más de una semana antes de su muerte, al publicar un video de sparring en Instagram.

“No envejezco. Subo de nivel”, escribió.

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