Leer más libros y ver más documentales, recomienda Kevin Costner a los jóvenes

Ciudad de México.- Leer más libros, escuchar más música, ver más documentales, sobre todo de historia, es la recomendación que hizo el actor Kevin Costner a los más de 10 mil jóvenes becarios de la Fundación Telmex-Telcel reunidos en el Auditorio Nacional como parte del evento México Siglo XXI Edición 2025.

En su presentación en el escenario el ganador del Oscar dijo que le gustaría que las escuelas enseñaran más historia y menos matemáticas, ya que es importante aprender de su país, de su historia, pues lo consideró muy importante.

También les dijo a los jóvenes que deben aprovechar su vida al máximo, pero no abusar de ella, y les pidió cuidar sus cuerpos, además de hacer amigos y permanecer cerca de ellos, comunicarse bien con ellos, pues la familia y los amigos son lo máximo.

Cabe citar que Kevin Costner arribó entre el público, saludando a varios espectadores, lo que le ganó un gran aplauso.

Previamente en el escenario también se presentó la escritora española y experta en psiquiatría, Marian Rojas Estape, quien sorprendió a muchos al decir que el ser humano no está diseñado para ser feliz, sino para sobrevivir, pero ya depende de cada uno buscar la felicidad.

Dijo que hoy en día la sociedad está atrapada en el estrés y vive presa de la tecnología, por lo que urge recuperar el contacto con la naturaleza.

Abundó que por ello la salud mental se ha vuelto importante, aunque lamentablemente la gente prefiere platicar con ChatGTP en lugar de ir a terapia con un profesional.