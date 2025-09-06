Freeland permite 2 hits y poncha a 10 en 8 entradas; Rockies vencen a Padres 3-0

Freeland retiró a los primeros 13 bateadores antes de que el dominicano Ramón Laureano conectara un doble en la quinta entrada

Kyle Freeland, abridor de los Rockies de Colorado, lanza en el juego ante los Padres de San Diego, el viernes 5 de septiembre de 2025 (AP Foto/Jack Dempsey)

DENVER (AP) — Kyle Freeland permitió dos hits e igualó un récord personal con diez ponches en ocho entradas, y los Rockies de Colorado blanquearon el viernes 3-0 a los Padres de San Diego.

Freeland retiró a los primeros 13 bateadores antes de que el dominicano Ramón Laureano conectara un doble en la quinta entrada. El cubano José Iglesias logró un sencillo con dos outs en la octava.

Freeland (4-14) subió al montículo tres días después de ser expulsado tras ocho lanzamientos en su apertura contra los Gigantes de San Francisco. Compensó el inicio truncado con su salida más larga de la temporada.

Laureano fue su décima víctima de ponche al comenzar la octava entrada, y Freeland logró que Jake Cronenworth bateara un rodado después del sencillo de Iglesias con dos outs. Salió después de 88 lanzamientos.

Los dos primeros bateadores de los Padres en la novena entrada se embasaron frente a Victor Vodnik, quien logró sin embargo que el dominicano Manny Machado bateara para una doble matanza que puso fin al juego, consiguiendo su séptimo salvamento.

Hunter Goodman le dio a Freeland una ventaja de 1-0 con su 28º jonrón en la tercera entrada. El sencillo impulsor de Jordan Beck en la quinta hizo el 2-0, y Goodman aportó un doble impulsor en la séptima.

Nick Pivetta (13-5) permitió siete hits y dos carreras en seis entradas.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis de 4-1, Machado de 4-0, Laureano de 3-1. El cubano Iglesias de 3-1. El venezolano Elías Díaz de 2-0.

Por los Rockies, el dominicano Warming Bernabel de 3-0.