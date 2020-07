Le sacan sus trapitos a Dan Brown

La ex esposa del escritor lo acusó de presuntamente usar grandes cantidades de su dinero conjunto para llevar a cabo lo que denominó como sórdidos encuentros extramaritales

Dan Brown desestimó las acusaciones de su ex esposa en declaraciones a un periódico, y se dijo triste por su forma de actuar. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex esposa del escritor Dan Brown, Blythe Brown, lo acusó en una nueva demanda de presuntamente usar grandes cantidades de su dinero conjunto para llevar a cabo lo que denominó como sórdidos encuentros extramaritales, reportó The New York Post.

Blythe presentó su demanda este lunes en el Tribunal Superior de Rockingham, en New Hampshire, en la cual señaló al autor de “El Código Da Vinci” de haber incurrido en una conducta ilegal y atroz durante sus últimos años de matrimonio, en los cuales una de las cosas que hizo fue supuestamente darle regalos extravagantes a una entrenadora de caballos holandesa.

La demandante contó que ella misma llevó desde Holanda a Estados Unidos a la entrenadora, identificada por las iniciales JP, en 2013, para que trabajara con un caballo frisón que era propiedad de la ex pareja.

Blythe alegó que después de culminar su separación del autor tras 21 años casados, el pasado diciembre, se enteró de que su ex marido había comenzado una aventura con JP en el 2014, y que él desvió mucho dinero de sus cuentas compartidas para comprarle a su supuesta amante un caballo frisón propio con valor de 345 mil dólares.

Presuntamente, Brown también le regaló a JP un auto nuevo, un camión y pagó por la renovación de su casa en Holanda.

Blythe alegó que confrontó al escritor sobre su supuesta aventura en enero de este año para aclarar las cosas.

“He hecho cosas malas con mucha gente”, fue lo que presuntamente él le respondió a Blythe, quién añadió en los documentos legales que él le admitió que tuvo una cita con una peluquera.

La mujer dijo que esas dos no fueron las únicas conquistas de su ex pareja: alegó que Brown supuestamente tuvo relaciones sexuales con su entrenadora personal y con una funcionaria pública en la casa de vacaciones que ambos tenían en Anguila.

En la querella, la presunta afectada dijo que ella jugó un papel fundamental en el éxito del autor como su principal investigadora, ya que supuestamente desarrolló la premisa de los conceptos críticos de sus libros, los énfasis históricos y los giros complejos de sus tramas, para que varias de ellas fueran llevadas al cine, en la cinta homónima protagonizada por el actor Tom Hanks (Robert Langdon).

De hecho, Brown sí ha admitido con frecuencia que su ex mujer tuvo un papel sustancial en la elaboración de sus novelas, aunque fue él quien le indicó que ya no estaba contento con su matrimonio y que quería separarse.

Blythe está demandando al novelista por supuestamente tergiversar sus bienes en el divorcio e infligirle angustia emocional, hechos que fueron negados por Brown al periódico The Boston Globe.

Según Brown, él siempre informó con precisión los bienes que la pareja poseía durante la tramitación de su divorcio, y se dijo atónito por las que denominó como falsas afirmaciones de su ex esposa.

“Me entristece que no haya suficiente buena voluntad tras 21 años de matrimonio para moderar sus desafortunadas acciones”, comentó la celebridad.