Le da el público la espalda al Oscar

LOS ANGELES.- La audiencia de los Premios de la Academia, transmitidos en Estados Unidos por la cadena ABC, se desplomó a 9.85 millones de espectadores, menos de la mitad del mínimo anterior de los Óscar.

Lo anterior continúa con la tendencia alarmante de la desconexión de miles de los espectadores con las premiaciones glamourosas de Hollywood.

La estimación preliminar de The Nielsen Company, publicada este lunes, muestra que el nivel de audiencia que vio ganar a Nomadland en varias categorías, fue 58 por ciento menor a los 23.6 millones del año pasado, la segunda cifra histórica menor hasta la fecha para la gala.

Los productores probaron con un evento sin anfitrión el domingo por la noche, en el que tuvieron un público pequeño de nominados e invitados sin cubrebocas.

Pero en un año en el que los cines estuvieron principalmente cerrados por la pandemia, la gente no estaba familiarizada o emocionada con las películas que se presentaron principalmente por streaming.

Los Globos de Oro (6.9 millones de espectadores) y los Grammy (9.2 millones) también tuvieron ratings mínimos este año.

