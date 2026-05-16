Las y los maestros son el corazón de la transformación: Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tam.- Los gobiernos de la Cuarta Transformación reconocen en las y los maestros a los agentes de cambio que requiere el país, porque son, efectivamente, el corazón de esta transformación, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En el marco de la celebración del Día del Maestro y al presidir la entrega de reconocimientos y la medalla al Mérito Docente “Ignacio Manuel Altamirano” a 183 maestras y maestros con 40 años de servicio, el gobernador del Estado reiteró que en Tamaulipas se está dispuesto a luchar unidos para que la importancia de su función social sea reconocida, retribuida y apreciada, como se ha hecho en los mejores momentos de la gran historia mexicana.

“Es un orgullo para mí, su amigo el gobernador, y para el Gobierno de Tamaulipas que hoy recuperemos esta fortaleza y sigamos construyendo una obra educativa extraordinaria, trascendente e ininterrumpida, con la que acompañamos el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo.

En su mensaje en el Polyforum de esta capital, acompañado por el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, y el dirigente de la Sección del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, el jefe del Ejecutivo hizo un recuento de las acciones de su gobierno a favor del magisterio, como el incremento progresivo del salario, el compromiso para seguir basificando, así como la agilización de entrega de plazas para docentes de nuevo ingreso y la distribución de horas docentes con transparencia y equidad, además de la regularización de pagos y prestaciones que se habían omitido desde la administración anterior.

Al inicio de su intervención, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, pidió a los presentes un minuto de silencio en honor a las maestras Celeste Fernández Alfaro y Damaris Rincón Zavala, quienes fallecieron un día antes en un accidente carretero.

El titular de la SET expresó que el reconocimiento que hoy se entrega a 183 docentes honra a quienes hicieron de la docencia toda una vida y que comparten la visión del gobernador Américo Villarreal, quien ha sostenido con firmeza que las maestras y los maestros de Tamaulipas son la piedra angular de la transformación.

Por su parte, el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, destacó el respaldo del gobernador y las acciones a favor de los trabajadores de la educación, como la aportación de 28 mil mdp al IPSSET, que garantiza jubilaciones dignas por 30 años.

A nombre de las y los galardonados, el maestro Américo de la Garza Velázquez agradeció la presea y el reconocimiento a quienes por cuatro décadas han dedicado su vida a la noble tarea de enseñar.

“Agradecemos profundamente al doctor Américo Villarreal Anaya y a las autoridades educativas por valorar y dignificar el esfuerzo, la vocación y el compromiso de quienes hemos hecho de las aulas nuestro segundo hogar y con ello hemos logrado transformar vidas desde la empatía, el corazón y el humanismo”, mencionó.

PRESIDE CEREMONIA DE INGRESO A GALERÍA DE HONOR

Previamente, el gobernador presidió la XXXII ceremonia de ingreso a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco y entregó la Medalla al Mérito “Lauro Aguirre” a los destacados maestros Nora Imelda González Salazar y José Alberto Alfaro Rodríguez, como reconocimiento a su preparación profesional, aportación al sector educativo, méritos académicos y liderazgo.

En el evento celebrado en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, el mandatario tamaulipeco ponderó la formación y contribución de ambos galardonados al desarrollo educativo de Tamaulipas y cuya obra docente trasciende y es referente de la rica tradición magisterial que distingue a Tamaulipas.

“Las figuras que se han colocado año con año en estos muros representan la vocación más elevada y la esencia de los valores con los que maestras y maestros han desarrollado su noble labor en suelo tamaulipeco”, expresó.

También acompañaron al gobernador en estos eventos: Juan Antonio Rodríguez González, representante del CEN del SNTE; Domingo Echavarría Morquecho, titular de la Oficina de Enlace Educativo en Tamaulipas; Yuriria Iturbe Vázquez, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, y Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.