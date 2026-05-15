Conquistan tamaulipecos cuatro oros en la Olimpiada Nacional 2026

La atleta de Nuevo Laredo, Iliana Caballero Medina, se convirtió en una de las principales protagonistas tras conquistar dos medallas de oro

San Luis Potosí.- La delegación de Tamaulipas tuvo una destacada jornada dentro de la disciplina de rodeo en la Olimpiada Nacional 2026 al conseguir medallas de oro, plata y bronce en distintas pruebas y categorías.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que la representación estatal logró una cosecha de cinco medallas en esta jornada, integrada por tres preseas de oro, una de plata y una de bronce, resultados que fortalecen el desempeño tamaulipeco dentro de la máxima justa deportiva juvenil del país.

La atleta de Nuevo Laredo, Iliana Caballero Medina, se convirtió en una de las principales protagonistas tras conquistar dos medallas de oro en la categoría juvenil menor. La primera presea llegó en la prueba de carrera entre polos, resultado que además representó el primer oro para Tamaulipas en rodeo dentro de esta edición de la Olimpiada Nacional.

Posteriormente, Iliana volvió a subir a lo más alto del podio al coronarse campeona nacional en carrera de barriles, firmando un doblete dorado para la delegación tamaulipeca.

Ambos resultados fueron obtenidos bajo la dirección de su entrenadora Adriana Moreno Rendón.

Por su parte, Alejandro Anaya Hernández sumó otra medalla de oro para Tamaulipas al proclamarse campeón nacional en la prueba de lazo de becerro dentro de la categoría juvenil mayor.

El representante de Ciudad Victoria, entrenado por Leonel Anaya, logró quedarse con el primer lugar para aportar una nueva presea dorada al estado.

La cosecha de medallas continuó con la actuación de Renata Enríquez y Alejandro Bueron, quienes consiguieron la medalla de bronce en la prueba de lazo en pareja de la categoría juvenil menor.

Asimismo, Jimena Ruvalcaba obtuvo la medalla de plata en amarre de chiva dentro de la categoría juvenil menor, resultado que significó la primera medalla para Tamaulipas en rodeo durante la presente edición de la Olimpiada Nacional.

El otro oro fue para Brayan Melgarejo Raya y Alexander Melgarejo Raya en el frontón, modalidad pala cuero, categoría juvenil C, ellos son dirigidos por el entrenador Eliot Moisés Rodríguez Campos y demostraron su gran nivel para poner en alto a todo Tamaulipas.

Con estos resultados, Tamaulipas continúa incrementando su número de preseas y mantiene una destacada participación en la Olimpiada Nacional 2026 gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya así como de la secretaria de Bienestar, Silvia Casas.