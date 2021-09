Las novedades de iOS 15

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este 20 de septiembre, los usuarios de iPhone podrán actualizar a la nueva versión del sistema operativo iOS 15 el cual viene con mejoras en aplicaciones como Facetime, Safari, Mapas, Mensajes, Cámara y nuevas formas para mantener concentrado al usuario.

Facetime

La aplicación de videollamadas muy pronto permitirá a los usuarios de Apple compartir sus pantallas para ver películas y escuchar música mediante la función SharePlay.

Apple dijo que esta función llegará próximamente en el nuevo sistema operativo.

En videollamadas, llega el audio espacial para que las conversaciones suenen más naturales, es decir que los usuarios podrán escuchar a los otros participantes como si estuvieran en una sala de la vida real.

A Facetime también introduce el modo Cuadrícula para ver mejor a los integrantes en una llamada; el Modo Retrato que difumina lo que está detrás y resalta el rostro del usuario y mejores controles del micrófono para que la voz suene más clara.

Con iOS 15 ahora se podrán hacer enlaces web para compartir con usuarios de Windows o Android y participar en una videollamada grupal.

Texto en Vivo

Otra innovación que destaca es Texto en Vivo, que a través de complejos procesos, extrae el texto de lo que se ve en pantalla para copiar y pegar, buscar y traducir la información.

La nueva opción traduce siete idiomas diferentes con un simple toque: inglés, chino, francés, italiano, alemán, portugués y español.

Texto en Vivo se puede usar en Fotos, Captura de Pantalla, Vista Rápida y Safari, y en la previsualización en vivo con Cámara.

Enfoque

Con el modo Enfoque, los usuarios podrán prestar atención a sus actividades sin distracciones del teléfonos. Se podrá elegir entre opciones preconfiguradas como Al Volante, Entrenar, Jugar, Atención plena o Leer.

Las personas también podrán personalizar un perfil para recibir únicamente las notificaciones que deseen.

Cuando se configura un enfoque y una persona intenta contactar al usuario mediante Mensajes, el teléfono mostrará un estado que indicará la nula disponibilidad del destinatario.

Mensajes y memojis

Ahora se podrán ver los enlaces, imágenes y demás contenidos que se comparten en Mensajes en la nueva sección Se Compartió Contigo. Esta función se vinculará con las apps: Fotos, Safari, Apple Music, Apple Podcasts y Apple TV.

Las fotos en Mensajes ahora aparecerán como un collage o en una pila que se podrá explorar deslizando el dedo.

Los memojis llegan con más estilo con atuendos y accesorios multicolores para la cabeza, además, hay nuevas personalizaciones de accesibilidad como implantes auditivos, tubos de oxígeno y cascos terapéuticos.

Notificaciones

Las notificaciones tienen un rediseño para que sean más fácil de identificar, ahora incluyen fotos de contactos e íconos de apps más grandes.

Los usuarios ahora podrán configurar un resumen del día para tener las notificaciones más importantes en determinada hora.

Mapas

Las personas que usan el transporte público con frecuencia podrán acceder con tan sólo un toque a las opciones de viaje que se encuentren cerca.

Se podrá ver información sobre rutas de autobús más importantes Y cuando el usuario se acerque a su estación, Mapas enviará una notificación para que sepa que ya es hora de descender.

Para los turistas, una función llegará próximamente a Mapas la cual permitirá ver a detalle calles, edificios y monumentos de ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Londres.

Con Globo interactivo, se podrán visualizar en 3D detalles geográficos como cordilleras, desiertos, bosques, océanos y más.

Safari

La barra de pestañas inferior de Safari hará más fácil la navegación pues con un deslizamiento hacia la izquierda o derecha sobre la barra de direcciones se podrá pasar de una pestaña a otra.

Los grupos de pestañas permiten guardar y organizar tus páginas como te resulte más cómodo y pasar de una a otra muy fácilmente. Con la sincronización activa en otros dispositivos Apple, los usuarios siempre tendrán acceso a los Grupos de Pestañas.

Con un toque en el icono del micrófono en la barra de pestañas se podrá activar la búsqueda con voz para una experiencia sin usar las manos.

Fotos

De acuerdo con Apple, la función de Recuerdos renueva su apariencia e incluye pantallas animadas con títulos inteligentes y adaptativos, nuevos estilos de animación y transición y múltiples collages de imágenes para brindar un toque cinematográfico.

Con los Mix de Recuerdos, los usuarios podrán personalizar el look de una historia con una canción y un estilo que la acompañen.

Además arriban los nuevos tipos de recuerdos que incluyen días festivos internacionales adicionales, recuerdos centrados en los niños, tendencias en el tiempo y recuerdos de mascotas mejorados, con reconocimiento individual de perros y gatos.

Disponibilidad

iOS 15 será compatible con estos modelos: iPhone 6s y 6s Plus; iPhone SE (primera y segunda generación ), iPod touch (séptima generación), iPhone 7 y 7 Plus; iPhone 8 y 8 Plus; iPhone X y Xr; Phone Xs y Xs Max; iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max; iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max y iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max.