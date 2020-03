Laredo, Texas, en Cuarentena por coronavirus

LAREDO, TX. Debido a que resultó positivo un caso de coronavirus, y al menos seis casos más se está en espera de resultados, el gobierno Federal y el Estatal lanzaron una declaratoria de Estado de Emergencia para acceder a fondos especiales, y debido que otras muchas ciudades en Estados Unidos están tratando de contener la pandemia con programas que ellos denominan “Shelter in Home” o estado de Cuarentena Protéjase en su Propia Casa, oficiales de la Ciudad de Laredo acordaron poner en práctica estas medidas que incluyen acciones voluntarias y en algunos casos imposición de multas.

Sin embargo existen algunas órdenes que se aplicarán a partir de hoy miércoles 18 a las 2:00 AM, principalmente en lo que hace a la medida que ya entró en vigor de no acudir o mantener reuniones de carácter social de más de 50 participantes, medida que fue impuesta por alcalde Laredo, Texas, Pete Saenz

Estas medidas de reuniones de grupos será vigilada por la Policía de Laredo y se impondrán multas que van desde 50 hasta 2 mil dólares.

Las medidas más drásticas iniciarán a partir de este jueves 19, a las 2:00 AM donde, cuando habrá una estricta disciplina que consiste básicamente en no salir de casa para ninguna actividad que no sea absolutamente esencial, y si pueden trabajar desde casa, esa debe de ser la prioridad aunque se permitirá salir a efectuar compras de alimentos, acudir al médico o a hospitales y algunas otras actividades de emergencia; se trata de crear conciencia comunitaria al mismo tiempo que se contiene la pandemia del Covid-19.

El concejal George Altgelt dijo en entrevista que hay suficientes causas para que las personas estén aisladas en sus hogares, la comunidad podrá acudir a sus trabajos, comprar alimentos, medicamentes acciones de primera necesidad, pero sólo eso, señaló el regidor.

“Las personas que por alguna razón no puedan pagar sus servicios de agua, electricidad e inclusive la renta de sus casas no tendrán problemas pues esta orden los protege”, dijo Altgelt.

Por otra parte, el Consulado General de México, en congruencia con la declaración de emergencia emitida por la ciudad de Laredo y el Condado de Webb, informa que como medida precautoria de salud se ha suspendido la atención directa al público hasta nuevo aviso.

No obstante, personal del Servicio Exterior Mexicano continuará atendiendo casos de emergencia en materia de protección y de documentación, así como brindando orientación telefónica sobre dichos temas.

Para casos de documentación (pasaportes) sólo se atenderán situaciones de urgencia comprobada, hay que marcar el número: (956) 326 9928.