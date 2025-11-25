Lanza Rusia nuevos ataques en Kiev y causa daños a viviendas e infraestructura energética

Personas observan cómo socorristas trabajan para extinguir un incendio tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el martes 25 de noviembre de 2025. (AP Foto/Dan Bashakov)

KIEV, Ucrania.- Rusia lanzó una ola de ataques contra la capital de Ucrania el martes, impactando edificios residenciales e infraestructura energética, según imágenes de video y autoridades locales.

Un edificio residencial en el distrito central de Pechersk y otro en el distrito oriental de Dniprovskyi, en Kiev, resultaron gravemente dañados, afirmó el alcalde Vitalii Kitschko.

Imágenes de video publicadas en Telegram mostraban un gran incendio que se extendió por varios pisos del edificio de nueve plantas en Dniprovskyi. Al menos cuatro personas resultaron heridas, manifestó el jefe de la administración de la ciudad de Kyiv, Tymor Tkachenko.

El ministerio de energía de Ucrania indicó que la infraestructura energética había sido afectada, sin especificar el tipo o el alcance del daño.

El ataque ruso se dio tras las conversaciones del domingo entre representantes de Estados Unidos y de Ucrania en Ginebra sobre un plan de paz promovido por Estados Unidos y Rusia.

Oleksandr Bevz, un delegado del lado ucraniano, dijo a The Associated Press el lunes que las conversaciones habían sido “muy constructivas” y que ambas partes pudieron discutir la mayoría de los puntos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó el lunes que no había visto el plan actualizado.