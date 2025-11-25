Asoma frente frío #16 a los Dos Laredos

El clima de este martes se prevé en máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 17 grados en la misma escala. [Archivo/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo al reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 16 se extenderá sobre el norte y noreste del país, ocasionando un descenso en la temperatura alcanzando una máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 12 grados en la misma escala en los Dos Laredos, este miércoles 26 de noviembre.

El jueves, Día de Acción de Gracias, sube ligeramente la temperatura para llegar a una máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 16 grados en la misma escala.

Durante el viernes, el termómetro se mantendrá en los 25 grados centígrados en la máxima, con la mínima de 19 grados.