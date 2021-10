Lanza hermana de Britney Spears su propio libro biográfico

La ex estrella infantil de Nickelodeon anunció en sus redes sociales que está por lanzar en todo el mundo un libro autobiográfico titulado "Things I Should Have Said".

CIUDAD DE MÉXICO .-La hermana de Britney Spears, Jamie Lynn, había permanecido muy callada durante el pleito legal de la estrella pop para ponerle fin a su polémica tutela… Hasta ahora.

Y es que la ex estrella infantil de Nickelodeon anunció en sus redes sociales que está por lanzar en todo el mundo un libro autobiográfico titulado «Things I Should Have Said» («Cosas que Debería Haber Dicho»).

«En 2017, después del accidente que cambió la vida de Maddie (su hija), sentí una fuerte convicción de compartir mi historia, pero primero hubo mucho trabajo personal y curación que tenía que suceder antes de que pudiera compartir mi verdad de la manera adecuada», compartió la también cantante en su Instagram.

La joven de 30 años continúa diciendo que ha sentido toda su vida «la presión para ser perfecta», aunque dice que está lejos de serlo. Además, asegura que este libro tocará sus «propias luchas de salud mental».

«Este proceso me desafió a tener que ser dolorosamente honesta conmigo misma y enfrentar muchas cosas difíciles, que normalmente hubiera pasado por alto, como me enseñaron».

«Me debo a mí misma, a mi yo más joven y a mis hijas ser un ejemplo de que nunca debes editar tu verdad, ni a ti mismo, para complacer a nadie más», puntualiza Jamie Lynn.

Sé que todavía tengo MUCHO aprendizaje que hacer, pero siento que terminar este libro me dio el cierre de este capítulo de «30 años» de mi vida, y espero que ayude a cualquier otra persona que haya olvidado su valor, haya perdido la voz o está tratando de romper un ciclo malsano en su vida.

La actriz termina diciendo que todavía tiene mucho que aprender, pero espera que este libro pueda ayudar a las personas que han perdido la voz y que están tratando de romper «los ciclos malsanos en su vida».

Parte de las ganancias generadas por su libro se donarán a una organización sin fines de lucro llamada This Is My Brave, que alienta a las personas que sufren de enfermedades mentales a compartir sus historias.

