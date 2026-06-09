Lanza Estados Unidos ataques contra Irán tras caída de helicóptero

Agentes de seguridad libaneses se reúnen en el sitio donde un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio en Dahiyeh, un suburbio en el sur de Beirut, Líbano, el domingo 7 de junio de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar)

Agentes de seguridad libaneses se reúnen en el sitio donde un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio en Dahiyeh, un suburbio en el sur de Beirut, Líbano, el domingo 7 de junio de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Un helicóptero Apache del Ejército estadounidense que se estrelló frente a la costa de Omán cayó tras estrellarse contra un dron iraní, según un funcionario estadounidense que declaró bajo condición de anonimato para hablar de una investigación en curso.

No se sabe si el choque fue intencional, y las declaraciones oficiales solo indican que el incidente está siendo investigado. CNN, CBS News y otros medios informaron antes sobre el choque con el dron iraní.

El presidente Donald Trump dijo que Irán había derribado la aeronave mientras patrullaba el estrecho de Ormuz y declaró en redes sociales que Estados Unidos “debe, por necesidad, responder a este ataque”.

Asimismo, el ejército de Estados Unidos dijo el martes que ha comenzado a lanzar ataques contra Irán tras la caída de un helicóptero Apache del ejército estadounidense frente a la costa de Omán, que el presidente Donald Trump atribuyó a la República Islámica.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Comando Central del ejército estadounidense dijo que los ataques serían “una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada”. Esto ocurre después de que Trump culpara a Irán de derribar el helicóptero y prometiera que Estados Unidos respondería.

Trump culpó a Irán de derribar un helicóptero del ejército de Estados Unidos el martes, cerca del estrecho de Ormuz, y dijo que Washington debe responder al ataque. El principal diplomático de Irán dijo que las fuerzas militares extranjeras cerca del territorio del país “están en riesgo constante”.

En la primera operación conocida de su tipo por parte del ejército estadounidense, un dron marino rescató a dos aviadores del ejército que iban a bordo del helicóptero de ataque Apache cuando cayó cerca de la importante vía marítima que Irán ha cerrado de facto durante su guerra con Estados Unidos e Israel.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que funcionarios militares le dijeron que “los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados”. Ambos militares “están a salvo y no resultaron heridos”, agregó.

“Sin embargo, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, escribió Trump.

Poco después de que el mandatario hiciera su acusación, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, escribió en una publicación en redes sociales que el estrecho está “a miles de millas de las costas de Estados Unidos”.

“Las fuerzas extranjeras en proximidad a nuestro territorio están en riesgo constante debido a sus propios errores humanos, simples accidentes o a la posibilidad de quedar atrapadas en fuego cruzado”, escribió Araghchi. “Para reducir el riesgo, la mejor solución es que se vayan”.

La caída del helicóptero tensó aún más el alto el fuego de dos meses, un día después de que Irán e Israel intercambiaran disparos por primera vez desde que entró en vigor la frágil tregua. La televisión estatal iraní reportó el martes que los ataques israelíes provocaron la muerte de al menos dos miembros de las unidades de defensa aérea del país.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía mundial, ha incrementado el precio de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos.

Las autoridades no han logrado convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo que ponga fin de manera permanente al conflicto, particularmente mientras Israel intensifica y amplía su campaña militar en Líbano contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Teherán.

Un dron marino rescata a la tripulación del helicóptero

Los pilotos del ejército fueron rescatados a las 3:30 de la madrugada del martes, hora local, alrededor de dos horas después de que su helicóptero cayera durante un patrullaje frente a la costa de Omán, informó el Comando Central del ejército estadounidense.

Los militares estadounidenses fueron localizados y recogidos por un dron marino que los llevó a otro punto en el agua, donde fueron recogidos por un helicóptero, dijo el capitán Tim Hawkins, vocero del Comando Central del ejército estadounidense. Hawkins dijo inicialmente que el dron llevó a los dos a la costa, y no dio más detalles sobre la cronología actualizada.

Ese fue el primer rescate que el ejército estadounidense realiza con un dron en el mar, afirmó el vocero.

Los helicópteros AH-64 Apache han sido un recurso clave para las fuerzas estadounidenses en su aplicación del bloqueo a los envíos de crudo y los petroleros iraníes, con el que se busca presionar a Teherán para que alcance un acuerdo. Esas aeronaves también han sido utilizadas por Emiratos Árabes Unidos para derribar drones iraníes.

El dron marino utilizado para realizar el rescate fue una embarcación de 7,3 metros (24 pies) llamada Corsair, dijo Hawkins. Fue fabricado por Saronic Technologies.

El aparato estaba asignado a la Fuerza Operativa 59 de la Marina, establecida en 2021 como la primera unidad de sistemas no tripulados e inteligencia artificial de la Marina, que se enfoca en la seguridad marítima en Oriente Medio, incluido el estrecho de Ormuz y el canal de Suez.

Trump insiste en que el acuerdo con Irán está cerca

Antes de acusar a Irán de derribar el helicóptero estadounidense, Trump había manifestado un renovado optimismo sobre las negociaciones con Irán.

“Tenemos una buena posibilidad” de firmar un acuerdo en “dos o tres días”, manifestó Trump la noche del lunes. Pero no ofreció detalles sobre por qué había motivos para ese nuevo optimismo. En los dos meses transcurridos desde que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego inicial, el mandatario ha pronosticado repetidamente que el acuerdo está cerca.

“Estamos muy cerca de tener un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso”, apuntó el presidente republicano.

Los mediadores, encabezados principalmente por Pakistán, han intentado durante semanas cerrar un acuerdo. Pero Irán y Estados Unidos han adoptado posturas férreas.

Washington quiere que Teherán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, que se cree que sigue sepultada en el país tras los ataques aéreos estadounidenses ocurridos durante la guerra de 12 días en 2025. Pero la República Islámica se niega y exige el alivio de las sanciones. También quiere que se liberen activos congelados incluso antes de que exista un acuerdo definitivo, algo que Trump rechazó.

Antes de los comentarios de Trump acerca de las negociaciones, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, indicó el lunes que, hasta ahora, las palabras del mandatario sobre un posible acuerdo “contradecían las secciones acordadas”, mostrando que Estados Unidos “no busca ni un alto el fuego ni el diálogo”.

La continuidad de los combates entre Israel y Hezbollah es también una prioridad importante para Irán. El jefe del ejército libanés, el general Rodolphe Haykal, viajó a Pakistán el martes, donde se reunió con su homólogo, el mariscal de campo Asim Munir, quien ha sido una figura clave en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

La visita de Haykal se produce mientras el gobierno de Líbano adopta una postura cada vez más dura sobre Hezbollah, pero sigue sin poder desarmar a la poderosa milicia. Hezbollah agradeció el martes a Irán por atacar a Israel “en defensa de nuestro pueblo libanés”, lo que sugiere que el gobierno de Líbano debería aprovechar esta oportunidad para mejorar las relaciones con Teherán.

Israel emite advertencia para Tiro, en Líbano

Por su parte, el ejército israelí emitió el martes un aviso de evacuación para la ciudad portuaria sureña de Tiro, en Líbano, incluyendo su barrio cristiano, que hasta ahora se ha librado de ataques aéreos sobre la ciudad.

La semana pasada, Israel advirtió a los barrios cristianos de Tiro que creía que había miembros de Hezbollah entre ellos. Muchos musulmanes chiíes libaneses huyeron a esas zonas mientras los ataques israelíes golpeaban la zona costera mediterránea las últimas dos semanas.

Tras el aviso de la semana pasada, el ejército libanés se desplegó en el distrito cristiano de Tiro en un esfuerzo por evitar ataques israelíes allí y para demostrar que Hezbollah no tiene presencia armada en la zona. Pero Avichay Adraee, vocero en árabe del ejército israelí, escribió el lunes en X que el ejército israelí “tendrá que actuar pronto contra sus actividades terroristas en el barrio”.