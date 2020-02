Lamenta Affleck divorcio de Garner

El actor de Batman vs Superman se separó de la actriz en 2015, con quien tiene tres hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Ben Affleck considera que haberse divorciado de la actriz Jennifer Garner es el mayor arrepentimiento que tiene, según reveló en entrevista para la prensa en Estados Unidos.

“El mayor arrepentimiento de mi vida es este divorcio. La vergüenza es realmente tóxica. No hay subproducto positivo de la vergüenza. Es sólo una sensación tóxica y horrible de baja autoestima y autodesprecio”, comentó.

El famoso añadió que su relación con Garner, de quien se separó tras 13 años de matrimonio, fue en declive por sus problemas con el alcohol.

“Bebí relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015 y 2016. Mi consumo de alcohol, por supuesto, creó más problemas matrimoniales”, confesó.

Aunque el protagonista de Perdida dijo que reconoce los errores que comentó en su pasada relación, agregó que trata de no obsesionarse con el tema.

“No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos, las recaídas y dejarme vencer. Ciertamente he cometido errores. Ciertamente he hecho cosas de las que me arrepiento. Pero uno debe levantarse, aprender de ello, aprender un poco más y tratar de seguir adelante”, expresó.

La celebridad también hizo hincapié en el daño que hace entrar en un círculo vicioso y lo importante que es buscar una mejor salida cuando se es una persona con comportamiento compulsivo.

“Las personas con comportamiento compulsivo, y yo soy una de ellas, tienen este tipo de molestia básica todo el tiempo que siempre intentan hacer desaparecer”, señaló.

“Intentar hacerte sentir mejor al comer o al beber o al tener sexo o al apostar o al comprar o lo que sea. Pero esto termina haciendo que tu vida empeore. Entonces lo repites para hacer que la molesta se vaya. Y ahí comienza el verdadero dolor. Se vuelve un círculo vicioso que no puedes romper. Al menos éso es lo que me ocurrió a mí”.

Affleck y Garner finalizaron su divorcio en 2018, y comparten la custodia de tres niños: Violet, de 14 años, Seraphina, de 11, y Sam, de 7.