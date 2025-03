Lady Gaga reaviva la pasión por la música con su álbum ‘Mayhem’

Pero esta vez fue diferente. Mientras estaba sentada en el bar, Gaga sintió una sensación de paz y rejuvenecimiento, que recordaba los años de la adolescencia que pasó garabateando letras en servilletas.

En los últimos años, Gaga redescubrió su pasión por la música al alejarse de los focos, cortar lazos de falsas amistades, cambiar el protagonismo por noches tranquilas en casa y rodearse de personas en las que realmente confía. Esa transformación personal se convirtió en el alma de su nuevo álbum, “Mayhem”, que sale a la venta el viernes.

“Me recuperé a mí misma como artista”, dijo Gaga, quien ha sido galardonada con 14 Grammy y un Oscar, y quien regresó a sus oscuras raíces pop en este álbum de 14 canciones. Su nuevo proyecto sigue a “Harlequin” del año pasado, un álbum inspirado en el jazz para la película “Joker: Folie à Deux”, que se estancó en el número 20 en el Billboard 200.

Pero los sencillos de Gaga para “Mayhem” han sido bien recibidos en las listas de éxitos, incluyendo “Disease”, “Abracadabra” y “Die With a Smile”, una colaboración con Bruno Mars, que pasó cinco semanas en la lista Hot 100 de Billboard en el número 1 y ganó un Grammy a la mejor interpretación pop de dúo/grupo a principios de este mes.

Mientras grababa “Mayhem”, Gaga se negó a confiarse de sus éxitos o elogios pasados para definir su nuevo trabajo. Atribuyó su renovado impulso creativo a un viaje de autodescubrimiento, que finalmente la empoderó para volver a ser el centro de atención en importantes eventos el mes pasado. La superestrella actuó con Bruno Mars en los Grammy, incluida una versión de “California Dreamin’” dedicada a las víctimas de los incendios forestales de Los Ángeles, cerró el concierto benéfico de FireAid con “All I Need is Time” y ofreció una actuación sorpresa cantando “Hold My Hand” antes del Super Bowl en Nueva Orleans.

El próximo mes, Gaga encabezará Coachella y realizará un concierto gratuito en la playa de Copacabana de Río de Janeiro en mayo. También ha anunciado un concierto en México.

“Construí una rutina en mi vida diaria en torno a la música todo el tiempo, y no en torno a la autopromoción”, dijo Gaga, de 38 años, quien fue productora y coproductora ejecutiva con su prometido Michael Polansky, de 41 años, en “Mayhem”. “Cuando mi vida giraba en torno a la autopromoción, creo que perdí gran parte de mi pasión. Cuando mi vida giraba en torno a mi familia, mi pareja y mi música, me devolvió esa realidad”.

En entrevista con AP, Gaga profundizó en cómo le costó recuperar su pasión, demostrando que es más que un personaje y su doble función en “Saturday Night Live” el sábado.

Decidida a demostrar que ella es la artífice de su éxito

Mientras Gaga lanzaba sus primeros éxitos como “Just Dance” y “Poker Face”, notó que los críticos minimizaban su papel, dando más crédito a los productores e incluso a los estilistas.

Con “Mayhem”, Gaga pretendía demostrar que su talento era la verdadera fuerza impulsora detrás de su ascenso. Impulsada por los escépticos, la cantante está decidida a demostrar que es artífice de su éxito, no solo otra creación de la industria.

“Trataron de calificarme y cuantificarme”, dijo. “Muy a menudo, como mujer en la música, dicen que fueron otras personas. Que eres un producto, como si estuvieras hecha. Algo que era realmente importante para mí en esto era realmente tomar de mis propios inventos de mí misma”.

Cuando Gaga comenzó a grabar su nuevo álbum, se centró en crear el tipo de melodías pop oscuras que definieron los inicios de su carrera, combinándolas con letras que hablaban en código. Dijo que todo volvió de forma natural, lo que le dio la seguridad de que estaba en el camino correcto para adueñarse plenamente de su identidad como artista en lugar de como un personaje inventado

“Esta fue una forma de sentir que no lo era. Que era mi verdadero yo”, dijo. “Yo fui la creadora. Este era mi trabajo. Simplemente, no era un personaje que estaba interpretando. Fue algo que yo hice”.

Cómo Gaga alejó la fama para recuperar su chispa creativa

Al principio de su carrera, la fama llegó con un precio que Gaga no estaba dispuesta a pagar. Se sentía aislada, atrapada en relaciones transaccionales y golpeada en un entorno que priorizaba la competencia sobre la creatividad.

El centro de atención comenzó a sentirse como una carrera interminable, drenando su pasión por hacer música. Comenzó a notar un cambio a medida que sus ventas subían más allá de los primeros 10 millones de discos.

Gaga se dio cuenta de que permanecer en esa energía finalmente sofocaría su creatividad, sabiendo que era hora de liberarse.

“Perdí lo que le enseñaría a mi hijo, que es sentarse a solas con tus pensamientos y escribir un poema”, dijo Gaga. “Siéntate solo y escribe una canción. Sólo tienes que poner el trabajo duro y maestría a la antigua en lo que crees. Perdí eso durante mucho tiempo”.

Eventualmente, Gaga presionó para reiniciar. Cortó relaciones agotadoras y construyó una familia estable con Michael Polansky y sus queridos perros.

Esto ayudó a Gaga a canalizar su energía de nuevo en su arte.

“Este es el primer día que hago entrevistas sin maquillaje, y es agradable”, dijo. “Solo tengo la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia con la música, y no me siento presionada a actuar para ustedes de ninguna otra manera que no sea como artista femenina”.

Gaga en SNL

En su aparición en “Saturday Night Live”, Gaga mostrará su rango como invitada musical y anfitriona. Pero su versatilidad podría brillar aún más en los sketches de comedia del programa.

“Tengo la oportunidad de trabajar en todos los diferentes tipos de arte que amo tanto”, dijo Gaga, quien hará su segunda aparición como presentadora de “SNL” y la quinta como invitada musical. La primera vez que apareció como anfitriona e invitada musical fue en el 2013.

Gaga actuó durante el concierto por el 50 aniversario del programa, ”SNL50: The Homecoming Concert”, el mes pasado.

“Hacer ‘SNL’ se trata de trabajo duro”, dijo. “Es un trabajo de amor para el público el sábado por la noche porque queremos que todos se sientan felices en casa”.

Para prepararse, Gaga se está sincronizando con el elenco y construyendo una buena relación, lo que dice que ayudará a equilibrar sus papeles a lo largo de la noche.

“Estaré muy cerca del elenco”, dijo. “Escriben todos los bocetos y trabajan toda la semana en la planificación, así que siento que cuanto mejor sea mi relación con ellos y simplemente entrar allí y ser uno de ellos, mejor será el programa”.

Gaga agregó: “Estoy tratando mis actuaciones musicales por separado. Tengo que usar algunos sombreros diferentes. Ser la anfitriona y luego ser la actriz en el sketch, y ser la artista que soy en mi música. Sin embargo, estoy lista para hacerlo”.