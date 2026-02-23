La racha de victorias de Lyon llega a su fin tras derrota de 3- 1 en Estrasburgo

Joaquín Panichelli ayudó a Estrasburgo a poner fin el domingo a la racha de 13 victorias consecutivas en todas las competiciones del Lyon

PARÍS (AP) — Joaquín Panichelli ayudó a Estrasburgo a poner fin el domingo a la racha de 13 victorias consecutivas en todas las competiciones del Lyon.

Panichelli fue una constante pesadilla para los defensores del Lyon y el argentino selló la victoria 3-1 de Estrasburgo en casa en la Ligue 1 con un penalti en los minutos finales.

El Lyon buscaba igualar su récord del club de 14 triunfos seguidos de la temporada 2005-06.

Endrick soportó un partido frustrante con el Lyon, tercero en la tabla. El disparo centrado del brasileño fue atajado con facilidad por Mike Penders en la segunda mitad.

Para empeorar las cosas para el Lyon, Pavel Sulc tuvo que salir lesionado antes de que se cumpliera la media hora. El jugador checo es el máximo goleador del equipo en la liga con 10 goles esta temporada.

Estrasburgo dominó desde el inicio y Martial Godo consiguió el merecido primero a los 37 minutos después de que Diego Moreira lo habilitara a la espalda de la defensa del Lyon.

Moreira puso el 2-0 al inicio de la segunda mitad cuando su disparo desde fuera del área tomó un desvío decisivo en un defensa del Lyon.

Los ánimos se caldearon después de que el defensor del Lyon Ruben Kluivert empujara a Moreira por la espalda en la banda. Kluivert fue amonestado.

Corentin Tolisso recortó distancias tras controlar con el muslo el centro del suplente Roman Yaremchuk antes de desviar el balón hacia el interior del poste izquierdo a los 59. Fue el primer disparo a puerta del Lyon.

Pero Panichelli selló la victoria desde el punto de penalti en el 83 después de que Samir El Mourabet fuera derribado en el área. Panichelli corrió a celebrar con los aficionados del Estrasburgo, a quienes no pareció importarles la lluvia.

Estrasburgo es séptimo, mientras que el Lyon buscará iniciar otra racha ganadora en Marsella en la próxima jornada.

El Burdeos y Paris Saint-Germain comparten el récord francés con 16 triunfos seguidos.

Pese a la derrota, ha sido un giro notable para el Lyon del entrenador Paulo Fonseca, que evitó el descenso a la segunda categoría por irregularidades financieras tras ganar una apelación en julio.

Debut ganador del entrenador del Rennes

El primer partido de Franck Haise al mando de Rennes comenzó con una contundente victoria por 3-0 en Auxerre.

El mediocampista Mahdi Camara anotó dos goles en la primera mitad, a ambos lados de un tanto del delantero Esteban Lepaul, para que Rennes se fuera al descanso arriba por tres goles. Haise reemplazó a Habib Beye, quien dejó al Rennes y ahora está en el Marsella.

Rennes apenas pasó apuros en la segunda parte y se colocó a tres puntos del cuarto, Marseille, en la carrera por un lugar en la Liga de Campeones.

Rennes es sexto y está detrás del quinto, Lille, por diferencia de goles. Lille ganó 1-0 en Angers gracias a un penalti en el tiempo añadido de la primera mitad del veterano delantero Olivier Giroud .

El Auxerre, en apuros, es 16to, en el puesto de repechaje de ascenso-descenso, y lidera al Nantes, 17mo, por diferencia de goles.

Otros partidos

También el domingo, Niza encajó un gol cinco minutos dentro del tiempo añadido en un empate 3-3 en casa con Lorient, y Nantes ganó 2-0 en casa ante Le Havre.

PSG volvió a la cima el sábado después de que su rival por el título, Lens, perdiera en casa ante Mónaco.