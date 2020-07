La princesa del pop preocupa sus fans

E.U.-La cantante Britney Spears tiene a sus miles de fans al borde del colapso debido a un video que compartió y que propició a que sus seguidores se preguntaran una y otra vez si la ‘princesa del pop’ se encuentra otra vez en peligro.

En las primeras horas del día, la intérprete de “Baby one more time” quiso agradecer a su florista por un regalo que le habría iluminado el día Hoy temprano, Spears publicó un video en Instagram, que comenzó lo suficientemente normal donde la cantante mostró un nuevo arreglo floral que le dio su ‘florista’.

Pero lejos de causar sorpresa, el común denominador entre las reacciones de sus seguidores fue la preocupación, pues varios lanzaron la pregunta que si Britney se encontará bien. “”¡¡¡SANTA MI***A!!!!! Mi florista me sorprendió hoy al hacer que el arreglo floral tuviera todos los colores diferentes… Estaba tan emocionada que me puse mi camisa amarilla favorita y tuve que COMPARTIR”, escribió la mamá de Sean Federline y Jayden James Federline.

Ver esta publicación en Instagram pears) el 2 de Jul de 2020 a las 1:46 PDT

A ritmo de “Blinding lights”, de The Weeknd, Britney Spears salía una y otra vez del cuadro, sin razón aparente. “Normalmente no me gusta escribir estas cosas en Instagram de nadie pero… ¿Soy yo quien no entiende estos videos?”, escribió una de tantas seguidoras.

Se sabe que la cantante de pop está bajo cuidado especializado las 24 horas del día y cuenta con un equipo de seguridad de tiempo completo, instalado en su casa. Además, ha tenido tutores que toman decisiones por ella en distintas situaciones que pudieran afectarla emocionalmente, por ello, es que varias personas se han preguntado, a raíz de este video, si la “princesa del pop” estará pasando por otro momento delicado.