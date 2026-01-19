La paz es el camino en Tamaulipas: Américo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya abordó el tema de la seguridad durante el segundo programa “Diálogos con Américo” y reiteró que “la paz no solo es la meta, sino que la paz es el camino, así que tenemos que vivir en paz y buscar constantemente la meta de estar y mantener esa condición de nuestra sociedad”.

Este domingo, durante el programa con Héctor Cabrera, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el gobernador afirmó que hoy existen mejores condiciones, resultados tangibles y datos objetivos que colocan a Tamaulipas entre los estados con mejores indicadores y percepción social en materia de paz y tranquilidad.

Recordó que luego de estar ubicado entre los cinco estados con mayor violencia del país, hoy, como resultado de una estrategia basada en la coordinación de esfuerzos, en Tamaulipas existe un entorno social favorable, más desarrollo y bienestar social, además de mayor confianza de los inversionistas que alientan más empleos y crecimiento económico.

Agregó que Tamaulipas atiende los ejes de la estrategia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum en atención a las causas que originan la violencia, el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, el mejoramiento de las tareas de investigación e inteligencia, así como una mayor coordinación con las fuerzas armadas y el gabinete de seguridad.

El gobernador mencionó que como ejemplo de los resultados en materia de seguridad durante 2025, Tamaulipas recibió más de 16.5 millones de visitantes; además, 150 mil connacionales que regresaron a nuestro país cruzaron por las carreteras del estado, destacando, asimismo, que la cifra de homicidios dolosos se redujo de 130 registrados cada mes al inicio de esta administración a 17, el promedio mensual actual.

Respecto a los cuerpos de seguridad del Estado mencionó que se ha puesto especial atención a su capacidad operativa y de respuesta, más capacitación, formación profesional, equipamiento, exámenes de control y confianza, rotación de personal, el otorgamiento de más estímulos, pero también se aplican sanciones a quienes incumplen o se apartan de los lineamientos que rigen a su corporación.

El mandatario tamaulipeco dio a conocer que para continuar con este mejoramiento y reforzar la presencia y patrullaje en las carreteras del estado, este año se entregarán, principalmente en la zona fronteriza, 15 nuevas Estaciones Seguras, ubicadas cada 25 kilómetros de distancia.

En atención a las y los radioescuchas que participaron con sus preguntas durante la emisión del programa, Américo Villarreal refrendó el compromiso para fortalecer la seguridad en Tamaulipas.

Los “Diálogos con Américo” se presentan los domingos a partir de las 18:00 horas, en el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, en el 107.9 de FM y 1480 de AM, en el Facebook de Radio Tamaulipas, en el canal de YouTube: RadioTamaulipasRTV y en X, @SERTVTamaulipas.