Coco Gauff avanza a la segunda ronda del Abierto de Australia

La estadounidense Coco Gauff saca frente a Kamilla Rakhimova de Uzbekistán durante su partido de primera ronda del Abierto de Australia de tenis en Melbourne, Australia, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Aaron Favila)

MELBOURNE, Australia (AP) — La tercera favorita, Coco Gauff, tuvo algunas dificultades familiares con su servicio, pero aún así tuvo la clase y el poder suficientes para derrotar a Kamilla Rakhimova 6-2, 6-3 el lunes en un partido de primera ronda en el Abierto de Australia.

Gauff ha ganado dos títulos de Grand Slam, pero nunca ha pasado de las semifinales en Melbourne Park. Fue eliminada en los cuartos de final el año pasado.

La estadounidense ha tenido problemas con las dobles faltas y acumuló 431 en 2025 en el Tour de la WTA, con diferencia la mayor cantidad de cualquier jugadora. Nadie más tuvo más de 300. Gauff tuvo seis en el primer set en la victoria sobre Rakhimova, y solo una en el segundo.

La joven de 21 años ha estado trabajando en su servicio durante los últimos meses y practicó un poco más durante una pausa de confort en el partido en la Rod Laver Arena con Rakhimova.

Gauff se enfrentará a la zurda Olga Danilovic en la segunda ronda. Danilovic derrotó a Venus Williams, de 45 años, el domingo en un partido de primera ronda, lo que eliminó la posibilidad de que las dos estadounidenses se enfrentaran.

“No hay muchas (jugadoras zurdas) en el Tour, pero Olga es una gran jugadora, ha vencido a algunas de las mejores, así que va a ser un partido difícil”, comentó Gauff.

Aryna Sabalenka es la cabeza de serie número uno en Australia, seguida por Iga Swiatek.

Más tarde el lunes, la sexta cabeza de serie Jessica Pegula comienza su campaña contra Anastasia Zakharova y la cuarta cabeza de serie Amanda Anisimova juega contra Simona Waltert de Suiza.

Ex campeona eliminada

La mala racha reciente de Sofia Kenin en el Abierto de Australia continuó al perder 6-3, 6-2 ante su compatriota Peyton Stearns.

Kenin, la cabeza de serie número 27, fue una ganadora sorpresa aquí en 2020, pero desde entonces ha tenido dificultades en Melbourne Park, perdiendo en la primera ronda por quinta vez consecutiva .

Stearns lanzó 15 aces, con solo una doble falta, mientras avanzaba a la segunda ronda en una hora y 14 minutos. Jugará contra Petra Marcinko de Croacia a continuación.

Auger-Aliassime se retira por lesión

En un resultado temprano del lado masculino, el séptimo cabeza de serie Felix Auger-Aliassime de Canadá se retiró en su partido con Nuno Borges de Portugal. Borges lideraba 3-6, 6-4, 6-4 después de poco más de dos horas cuando el joven de 25 años caminó hacia la red para estrechar la mano.

“Estoy bien, pero comencé a tener calambres al inicio del tercer set”, dijo el canadiense. “Sí, se volvió muy difícil ser competitivo a este nivel. Lo intenté por un set, pero no fue posible hoy”.

En otros partidos de primera ronda masculina, el undécimo cabeza de serie Daniil Medvedev venció a Jesper de Jong 7-5, 6-2, 7-6 (2) y el decimonoveno cabeza de serie Tommy Paul derrotó a Aleksandar Kovacevic 6-4, 6-3, 6-3 en un partido entre estadounidenses.