La otra cara de Bárbara Mori

CIUDAD DE MÉXICO.- Contrario a lo que muchos podrían pensar, la vida de Bárbara Mori no es perfecta, y en una plática en Instagram con Marimar Vega, la actriz reveló algunas de las decisiones más importantes de su vida, como alejarse de las bebidas alcohólicas.

“Dejé el alcohol, hace 10, 11, 12 años, y creo que esa es una de las mejores decisiones que yo haya tomado en mi vida.

“Porque no era que yo fuera una borracha, así perdida, pero mi padre era alcohólico, entonces sí cargaba con un estigma, con algo de que de pronto había un trago que me tomara demás y ya perdía, y me pasó dos o tres veces y la última que me pasó fue grave y dije yo: ‘wey, pasaste por encima de ti, no sólo pasaste por encima de ti sino que tienes que cuidarte, sino te cuidas tú no lo va hacer nadie, ¡tú no puedes volver a tomar!'”, aseguro la actriz.

Mori compartió que no fue difícil dejar el alcohol, ya que se dio cuenta que podía divertirse sin beber.

“Dejar el alcohol realmente no fue difícil, porque yo no tenía un alcoholismo de: ‘Híjole, si salimos y yo no puedo tomar me la voy a pasar mal’, no, para nada. Fue una decisión de decir ‘no me cae bien, se acabó'”, agregó la estrella de Mirada de Mujer.

Bárbara también habló de dos de los momentos más difíciles en su vida: separarse de una relación tóxica y alejarse de su padre, quien era alcohólico.

“Yo era una niña cuando era violentada. Y fui creciendo y mi papá y su enfermedad también iban creciendo, llegó un momento en donde dije: ‘Quiero salirme. Ya no quiero vivir así, ya no quiero vivir bajo esto, ¡se acabo!’ Y mi hermana y yo dijimos: ‘vámonos de aquí'”, relató Mori.

La actriz compartió que, junto con su hermana, ideó un plan para salirse de su casa, ahorraron dinero, ella trabajando como mesera en una pizzería y de algunos comerciales. La noticia se la dieron a su padre en un restaurante, un día antes de que llegara la mudanza, para evitar que reaccionara de manera negativa.

Su primer despertar fue cuando se separó de Sergio Mayer, padre de su hijo y su ex manager.

“Yo viví 5 años una vida… vivía bajo sus órdenes.

“Yo era una niña totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma, yo crecí con la creencia, al crecer en un entorno así, digamos que yo pensé que mi mamá no me quería, y por eso me dejo, y que mi papá no me quería, y por eso me pegaba, pero, ¿por qué no me querían? Porque yo no valía la pena, porque yo no valía nada. Creces pensando que no mereces nada, que no vales nada, que no mereces ni el cuidado de ti, te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima, que te abusa, empiezas a lastimarte”, dijo la intérprete de Rubí.