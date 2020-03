La OMS resuelve tus dudas sobre Covid-19 en WhatsApp

E.U.-Debido a que circula en redes sociales e internet una gran cantidad de información (tanto fiable como fake news) el coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió utilizar las nuevas tecnologías con la finalidad de dar respuesta a las personas de todo el planeta sobre la pandemia.

“To increase access to reliable information, WHO has worked with @WhatsApp and @Facebook to launch a new WHO Health Alert messaging service”-@DrTedros https://t.co/NiHHv2gzhU

— World Health Organization (WHO) (@WHO) 20 de marzo de 2020