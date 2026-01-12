La moda se roba el protagonismo en la alfombra roja de los Globos de Oro

Ariana Grande llega a los 83° Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Ariana Grande se despidió del rosa de su personaje Glinda en “Wicked” y optó por un vestido de gala negro voluminoso el domingo para los Globos de Oro.

Al igual que Grande, varias celebridades mantuvieron el clásico negro en la alfombra roja. Teyana Taylor y Jenna Ortega tomaron riesgos con sus vestidos negros.

Taylor lució un vestido personalizado de Schiaparelli en negro que mostraba algo de piel y presentaba un escote profundo en la espalda con un adorno brillante en forma de moño en la parte baja. También en negro, pero manteniendo un estilo gótico, Ortega vistió un vestido de Dilara Findikoglu con borlas en los hombros y recortes, y Lisa de Blackpink eligió un look semi-transparente de Jacquemus. Ayo Edebiri, Selena Gomez, Miley Cyrus y Mia Goth también optaron por el negro.

Edebiri lució un vestido negro de Chanel con hombros descubiertos adornado con joyas en los hombros del desfile Métiers d’Art 2026 de Matthieu Blazy.

La presentadora Nikki Glaser, quien es maestra de ceremonias por segunda vez, aportó algo de color a la alfombra donde lució un vestido corsé de satén rosa pálido sin tirantes con una falda completa de Zuhair Murad.

La 83ª edición de los Globos de Oro ofrece un vistazo de cómo las estrellas de primera línea y las estrellas emergentes mostrarán su interpretación original de la moda. Desde 1944, el espectáculo ha honrado lo mejor del cine y la televisión, y por primera vez, las estrellas de podcasts han sido añadidos a la lista de premios.

La alfombra —en The Beverly Hilton en Beverly Hills, California— es una oportunidad para que los nominados hagan una declaración, aunque algunos están sujetos a las casas de moda que les pagan como embajadores.

Toques de color en la alfombra

No todas las celebridades siguieron la tendencia del vestido negro.

La estrella de “Sinners” (“Pecadores”), Wunmi Mosaku, deslumbró con un vestido amarillo fluido de Matthew Reisman. La futura madre reveló su embarazo en la alfombra. “Sinners” está nominada a varias categorías, incluyendo mejor película. La coprotagonista de Mosaku, Hailee Steinfeld, también mostró su figura embarazada en la alfombra con un vestido color durazno.

La actriz Claire Danes dejó de lado el estilo académico relajado y a medida de su personaje en “Beast in Me” para un vestido de alta costura elegantemente sencillo diseñado por su amigo cercano Zac Posen para GapStudio. La amistad y colaboración creativa de Posen y Danes comenzó en la escuela secundaria, y Posen ha vestido a la estrella desde entonces.

Posen comenzó a trabajar en el vestido de los Globos de Oro de Danes en noviembre. Como director creativo de Gap y diseñador de GapStudio, Posen dijo a The Associated Press que elevar lo esencial estadounidense a la moda de noche es parte de su proceso creativo para la marca. Para el look de Danes, Posen transformó el concepto de la clásica camiseta con bolsillo de Gap en un vestido de alta costura de jersey de seda blanco roto con detalles sutiles de cuentas de bugle y bordados. El vestido brillante presentaba escote en la espalda y un detalle de bolsillo en el frente.

“Claire tiene una gran elegancia y es profundamente sofisticada, pero a la vez cool”, dijo Posen a The Associated Press. “Esos elementos encajan perfectamente con uno de nuestros íconos que ha construido y definido nuestras marcas, la camiseta con bolsillo”.

Estilos tradicionales para caballeros

Los nominados masculinos no se alejaron demasiado de los looks tradicionales. El actor Colman Domingo redujo sus típicos trajes coloridos para un look de traje negro adornado con hojas plateadas de Valentino. El actor Timothée Chalamet, nominado por “Marty Supreme” (“Marty Supremo”), se ha convertido en uno a seguir por sus elecciones de moda a lo largo de los años. Chalamet lució un traje de terciopelo negro. La pareja de Chalamet durante tres años, Kylie Jenner, no caminó por la alfombra con el actor, pero los espectadores la captaron con un vestido plateado ajustado.

La estrella de “Heated Rivalry”, Hudson Williams, trajo de vuelta el fajín pero con un toque relajado. La estrella revelación combinó una chaqueta de cena con solapa de pico blanca con una camisa de seda desabotonada. Williams, junto con su coprotagonista Connor Storrie, son presentadores durante la ceremonia de premios. Storrie caminó por la alfombra con una chaqueta de esmoquin de Saint Laurent y la combinó con una corbata negra y gafas de sol.

Jenna Rosenstein, directora de belleza de Harper’s Bazaar, destacó la transformación del cabello de Storrie. Storrie alisó sus característicos rizos en un corte inspirado en el estilo retro. Entre las mujeres, los aspectos destacados de belleza incluyeron los rizos ondulados de Edebiri y Gomez, dijo.