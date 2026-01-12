Nikki Glaser critica a CBS y a Leo, pero es amable con Julia en monólogo de los Globos de Oro

En sus primeros chistes, sugirió que las estrellas en la sala podrían estar en los Archivos de Epstein

Esta imagen publicada por CBS Broadcasting muestra a la presentadora Nikki Glaser durante la 83.ª edición de los Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Kevork Djansezian/CBS Broadcasting via AP)

LOS ANGELES (AP) — Nikki Glaser fue contundente y luego suavizó su monólogo para abrir los Globos de Oro del domingo.

En sus primeros chistes, sugirió que las estrellas en la sala podrían estar en los Archivos de Epstein y lanzó una crítica a CBS, la cadena que transmitía el programa.

“Hay tantas celebridades de primera línea, y por celebridades de primera línea, me refiero a personas que están en una lista que ha sido fuertemente redactada”, dijo. “Y el Globo de Oro a la mejor edición va para el Departamento de Justicia”.

Luego pasó a burlarse de los recientes problemas en CBS News y su eliminación de una historia crítica de “60 Minutes” sobre la Administración Trump enviando inmigrantes a una prisión en El Salvador.

“El premio a la mayor edición va para CBS News”, dijo.

No mencionó a Venezuela, un tema que le dijo a The Associated Press esta semana que estaba considerando mencionar, pero le preocupaba que ya fuera noticia vieja en el momento caótico. Y no hubo mención al ICE.

Glaser también le dijo a la AP que estaba tratando de encontrar un chiste sobre Julia Roberts, diciendo que era tan querida y respetada que nada de lo que Glaser intentó con su público de prueba en el club de comedia funcionaba.

Encontró una manera de abordarlo de manera indirecta.

“Al igual que los presentadores de pódcast nominados esta noche, no deberían permitirme que esté tan cerca de Julia Roberts”, dijo, y obtuvo la gran risa que buscaba.

Fue la segunda vez de Glaser como presentadora del programa. Fue rápidamente recontratada después de recibir críticas favorables en su primera aparición el año pasado. La primera vez fue contratada después del despiadado monólogo que dio a los asistentes del especial de Netflix de mofa a Tom Brady. Ha sido más amable en los Globos, pero sus chistes aún tenían algo de mordacidad.

Hizo el chiste obligatorio sobre Leonardo DiCaprio saliendo con mujeres jóvenes.

“Has trabajado con todos los grandes directores. Has ganado tres Globos de Oro y un Oscar”, dijo. “Y lo más impresionante es que lograste todo eso antes de que tu novia cumpliera 30 años”.

Luego se puso meta y se disculpó por ser tan obvia.

“Leo, lamento haber hecho ese chiste, es barato. Sabes qué, intenté no hacerlo, pero, como, no sabemos nada más sobre ti, hombre. Como, no hay nada más, ¡ábrete!”, dijo, obteniendo una risa más grande que la que obtuvo con el primer chiste, especialmente del propio DiCaprio.

Sobre el compañero nominado de DiCaprio por “One Battle After Another” (“Una Batalla tras otra”), Sean Penn, dijo: “Todos en esta ciudad están obsesionados con verse más jóvenes. Mientras tanto, Sean Penn, es como, ¿y si me transformo lentamente en un bolso de cuero sexy?”.

Se centró en la delgada figura de Timothée Chalamet en su inevitable chiste sobre el nominado por “Marty Supreme” (“Marty Supremo”), llamándolo “el primer actor en la historia que tuvo que ganar músculo para una película sobre ping pong. Esto es cierto. Ganó más de 60 onzas”.

Llamó “Wicked: For Money” (“Wicked por dinero”) a la secuela “Wicked: For Good” (“Wicked, para siempre”), volviéndose económica a medida que el monólogo avanzaba para maximizar sus objetivos.

Parecía involucrar a la mitad de la sala en su mega-chiste final.

“Guillermo del Toro, sigue haciendo películas de sexo con monstruos raros”, dijo. “James Cameron — sigue haciendo películas de sexo con monstruos raros. Emma Stone y Yorgos Lanthimos, sigan haciendo películas maravillosamente extrañas juntos y vayan más allá. Quiero a Emma Stone interpretando una tostada con epilepsia”.

Continuó y continuó, con líneas que incluían “Paul Mescal y Jacob Elordi, sigan siendo la misma persona para mi mamá, ¿de acuerdo?”