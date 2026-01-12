Purdy y los 49ers eliminan 23-19 a los campeones de Super Bowl Eagles en juego de comodines

Los 49ers se dirigen a Seattle, el equipo mejor clasificado, el próximo fin de semana para un partido de playoffs divisional de la Conferencia Nacional

Christian McCaffrey, running back de los 49ers de San Francisco, anota un touchdown durante la segunda mitad del juego de la NFL en la ronda de comodines de los playoffs contra los Eagles de Filadelfia, el domingo 11 de enero de 2026, en Philadelphia. (AP Foto/Derik Hamilton)

Christian McCaffrey, running back de los 49ers de San Francisco, anota un touchdown durante la segunda mitad del juego de la NFL en la ronda de comodines de los playoffs contra los Eagles de Filadelfia, el domingo 11 de enero de 2026, en Philadelphia. (AP Foto/Derik Hamilton)

FILADELFIA (AP) — Brock Purdy lanzó un pase de touchdown de seis yardas a Christian McCaffrey al final del último cuarto, San Francisco utilizó una jugada de engaño en un envío de anotación del receptor abierto Jauan Jennings, y los 49ers eliminaron a los Eagles de Filadelfia, campeones defensores del Super Bowl, con una victoria de 23-19 en el partido de la ronda de comodines el domingo.

Los 49ers se dirigen a Seattle, el equipo mejor clasificado, el próximo fin de semana para un partido de playoffs divisional de la Conferencia Nacional. Los rivales de la División Oeste de la NFC dividieron la serie de la temporada.

“Nos enfocamos en una jugada a la vez”, dijo McCaffrey. “Sabíamos que iba a ser una pelea de 12 asaltos. Eso es lo que seguimos diciendo. Solo teníamos que mantenernos firmes. No importaba lo que sucediera durante el juego, bueno o malo, solo seguimos confiando el uno en el otro y terminamos ganando”.

Purdy lanzó para 262 yardas y consiguió la victoria como visitante en Filadelfia que no pudo obtener hace tres temporadas cuando se lesionó en una desastrosa actuación en el estadio de los Eagles en una derrota en el Juego de Campeonato de la NFC.

Purdy tuvo dos pases interceptados en este partido por el esquinero All-Pro Quinyon Mitchell, pero los Eagles solo anotaron tres puntos a partir de las pérdidas de balón.

Los 49ers podrían dirigirse a Seattle sin el ala cerrada estrella George Kittle, quien fue sacado del campo en carrito con una lesión en el tendón de Aquiles derecho al final de la primera mitad.

Los Eagles, que ganaron un Super Bowl con una jugada de engaño, mordieron el anzuelo con una cuando Jennings recibió el balón y rodó hacia la derecha y mandó un pase a McCaffrey para un touchdown de 29 yardas. La anotación en la primera jugada del cuarto período le dio a los 49ers una ventaja de 17-16.

Jennings tuvo 66 yardas por recepción y 48 por carrera además de su pase de touchdown.

Los Eagles solo consiguieron el gol de campo de 33 yardas de Jake Elliott en el cuarto para una breve ventaja de 19-17.

Filadelfia fue nuevamente condenado por un esfuerzo ofensivo letárgico bajo el asediado coordinador ofensivo Kevin Patullo que le costó la oportunidad de repetir el campeonato. El Jugador Más Valioso del Super Bowl, Jalen Hurts, lanzó solo para 168 yardas y un touchdown, y los Eagles no lograron construir sobre una ventaja de 13-10 al medio tiempo al totalizar solo 36 yardas totales en el tercer cuarto en 16 jugadas.

Hurts falló en un intento desesperado de cuarta y 11 con 43 segundos restantes que terminó su última serie ofensiva.

“Nuestro equipo lucha”, dijo McCaffrey. “Amo tanto a este grupo. No tengo suficientes cosas buenas que decir al respecto. Estoy orgulloso de ser parte de este equipo”.

El juego nunca alcanzó su potencial de enfrentamiento ofensivo después de que los equipos intercambiaron touchdowns en sus series iniciales.

Purdy, que quedó ineficaz por un ligamento desgarrado en su codo derecho en la serie inicial contra los Eagles en una desastrosa derrota en el Juego de Campeonato de la NFC hace tres temporadas, completó los tres pases para 74 yardas y culminó la serie con un pase de touchdown de 2 yardas a Demarcus Robinson. Robinson tuvo 111 yardas por recepción.

Los Eagles empataron con una barrida de 1 yarda de Dallas Goedert, su as en la zona roja con 11 recepciones de touchdown, quien se convirtió en el primer ala cerrada en correr para una anotación en la historia de la postemporada de la NFL.

Los Eagles recurrieron nuevamente a Goedert en cuarta oportunidad cuando Hurts lo encontró para un touchdown de 9 yardas que puso el marcador 13-7.

Eddy Pineiro pateó un gol de campo de 36 yardas para los 49ers que redujo la diferencia a 13-10 al medio tiempo.

Calor del momento

El receptor abierto de los Eagles, A.J. Brown, tuvo que ser separado del entrenador Nick Sirianni por el jefe de seguridad Dom DiSandro durante un altercado en la línea lateral al final de la primera mitad. Brown se quitó el casco con frustración y gritó más en dirección a Sirianni después de que los Eagles despejaron para terminar una serie.

Otra intercepción de postemporada para Mitchell

Un día después de ser nombrado al equipo All-Pro de la NFL 2025, Mitchell tuvo sus dos primeras intercepciones de la temporada. Mitchell tiene cuatro intercepciones en su carrera en postemporada, pero ninguna en dos temporadas regulares completas.

Lesiones

Kittle fue empujado fuera de los límites en una recepción de seis yardas y se agarró la parte trasera de su pierna derecha inferior. Fue descartado para el resto del juego.

Kittle es una parte clave tanto del juego terrestre como del aéreo para los 49ers, pero jugó solo en 11 juegos esta temporada debido a lesiones. Se perdió cinco juegos al inicio de esta temporada por una lesión en el tendón de la corva.

A pesar de cierto optimismo esta semana de que podría regresar de una lesión en el pie, el liniero ofensivo dos veces All-Pro Lane Johnson nuevamente se quedó fuera. Johnson tuvo participación limitada en tres prácticas previas al juego que generaron esperanza de que pudiera jugar por primera vez desde que se lesionó en la semana 10.

Saquon Barkley corrió para 106 yardas pero tardó en levantarse tras una carrera en el cuarto período. Usó la bicicleta estática en la línea lateral para mantenerse suelto.

Próximamente

49ers: Intentarán ganar otro juego de postemporada como visitantes. Los 49ers ganaron 17-13 en Seattle en el partido inaugural de la temporada solo para que los Seahawks devolvieran el favor con una victoria de 13-3 en el final de la temporada.