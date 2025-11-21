El Dólar
La mexicana Fátima Bosh gana Miss Universo 2025

La tabasqueña de 25 años logró la corona en Bangkok respaldada por apoyo público y trayectoria inspiradora

Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 20 de noviembre. [X]
AP

BANGKOK.- Tras días de controversia y de haber defendido su postura, Miss México Fátima Bosch fue coronada Miss Universo el viernes en Tailandia.

Por su parte, Miss Tailandia Praveenar Singh fue elegida primera finalista, y Miss Venezuela, Stephany Adriana Abasali Nasser, segunda finalista.

Bosch protestó hace días por el trato por parte de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International.

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha —quien es mexicano—, se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente a Bosch por no quedarse callada. Bosch también recibió el apoyo de otras concursantes y se mantuvo en la competencia hasta la gran final.

Recibió la corona de Miss Universo de parte Victoria Kjær Theilvig, la primera danesa que ha ganado el certamen.

Bosch, de 25 años, es originaria de Villahermosa, en el estado de Tabasco. De niña fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Estudió moda y diseño de modas en Ciudad de México y profundizó sus estudios en Milán, Italia. Además vivió un año en Estados Unidos.

Le apasiona la moda sostenible y ha creado modelos con materiales de desecho. Ha sido voluntaria en labores con niños con cáncer, así como con inmigrantes y en causas de salud mental. A través de su plataforma busca inspirar a otros para aceptar sus diferencias.

La final se realizó en la Arena Impact de Bangkok, con capacidad para unos 12.000 espectadores.

