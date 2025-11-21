Impone Pachuca autoridad ante Pumas y mantiene vivas sus aspiraciones de liguilla

Con doblete de Kenedy y gol de Valencia, los Tuzos lograron triunfo clave en el Apertura

Pachuca derrotó a Pumas y sigue en carrera por un lugar en los Cuartos de Final de la Liga MX. [X]

PACHUCA, México.- Con soberbios tantos de Enner Valencia y Kenedy en la primera mitad, Pachuca se enfiló el jueves a una victoria de 3-1 sobre Pumas para seguir con esperanzas de clasificarse a la liguilla del torneo Apertura de la Liga MX.

El ecuatoriano Valencia abrió el marcador con un excelso disparo cruzado cerca de la banda izquierda, que superó el lance del arquero costarricense Keylor Navas, para que el esférico se metiera a la portería tras pegar en la base de un poste a los 33 minutos.

Kenedy mostró su poderoso golpeo de balón a los 40, cuando se acercó al área ante la displicencia de la zaga y realizó otro tiro que pasó por encima de la cabeza de Navas y terminó en las redes tras impactar el travesaño.

El delantero brasileño Kenedy consumó un doblete con una incursión en el área a los 55, en la que batió a Navas con un disparo que pasó entre un costado del guardameta y el poste.

Pedro Vite descontó por los universitarios a los 65, después de recibir en el corazón del área un centro de tiro de esquina, que mandó a las redes con un suave remate frente al arco.

Los Tuzos reforzaron la oportunidad de obtener al octavo sitio de la clasificación para los cuartos de final de la liguilla, en el estreno del argentino Esteban Solari como su entrenador, luego del despido de Jimmy Lozano un día después de terminada la fase regular.

Para Pumas se consumó un nuevo fracaso al quedar al margen de la fase final del torneo por segundo curso consecutivo, después —en ambos fue eliminado en la denominada fase del play-in.

Cuando los Tuzos no encontraron profundidad para terminar jugadas en el área, buscaron respuestas con intentos desde fuera. Pedro Pedraza realizó un aviso con un disparo lejano antes de cumplirse 20 minutos, pero Navas evitó que terminara en el fondo de su meta.

Poco después, Navas, quien hace un par de días quedó fuera del Mundial junto con la Selección de Costa Rica, no pudo desviar los disparos de Valencia ni de Kenedy.

Para el complemento, los anfitriones no bajaron la intensidad y aprovecharon una descolgada por el sector izquierdo para que Kenedy diera una ruta clara a la victoria tras aprovechar la extensión que le dio Oussama Idrissi.

Vite hizo más decorosa la eliminación al marcar el único tanto de Pumas en un descuido de la zaga.

Más tarde se definirá al séptimo de los clasificados para la liguilla con el ganador del encuentro entre Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez. El derrotado será el anfitrión de los Tuzos el fin de semana en la disputa por el octavo peldaño de la clasificación.