La FAA insta a pilotos a extremar precaución en el Pacífico oriental por “actividades militares”

Un avión que transporta al presidente venezolano Nicolás Maduro aterriza en la Base Aérea Nacional Stewart de la Guardia Nacional en Newburgh, Nueva York, luego de que fuerzas estadounidenses lo extrajeran de Venezuela. (AP Foto/Noah K. Murray)

La Administración Federal de Aviación instó el viernes a los operadores de aeronaves de Estados Unidos a “ejercer precaución” al volar sobre el océano Pacífico oriental cerca de México, Centroamérica y partes de América del Sur, debido a “actividades militares” y posible interferencia en la navegación por satélite.

La FAA (siglas en inglés de la administración de aviación) emitió la advertencia en una serie de Notificaciones a los Aviadores. Estas indican que “existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”. Las alertas están vigentes por 60 días. Dichas notificaciones se emiten rutinariamente en cualquier región donde haya hostilidades cercanas.

Las notificaciones fueron anunciadas después de casi cuatro meses de ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental que, según Washington, traficaban drogas. Esa campaña incluyó 35 ataques conocidos en los que murieron al menos 115 personas en total, según el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

En noviembre, la FAA advirtió a todos los pilotos que ejercieran precaución al volar en el espacio aéreo de Venezuela “debido al deterioro de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar”.

El 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo un “ataque a gran escala” en Caracas. El presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales por tráfico de drogas.

En diciembre, un vuelo de JetBlue desde la pequeña nación caribeña de Curazao detuvo su ascenso para evitar chocar con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea estadounidense.