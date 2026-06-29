EU e Irán pausan los ataques

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes en redes sociales que Irán había solicitado una reunión, pero uno de los principales negociadores iraníes señaló que no se han programado más conversaciones, luego que los ataques registrados el fin de semana en todo el golfo Pérsico pusieran a prueba las negociaciones para poner fin a la guerra.

El mandatario estadounidense ha intentado preservar el acuerdo preliminar cada vez más frágil en medio de un aumento de las hostilidades en los últimos días en el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra cruzaba una quinta parte del petróleo mundial. El lunes marcó la primera vez que ambas partes parecieron hacer una pausa tras cuatro días de ataques recíprocos.

Trump dijo que la reunión con Irán se llevará a cabo el martes en Doha, Qatar. Pero Kazem Gharibabadi, un negociador iraní de alto nivel, negó que se hubiera programado tal conversación.

Estados Unidos e Irán acordaron a principios de este mes un acuerdo que exige que Teherán diluya sus reservas de uranio enriquecido, y exime al país de sanciones respaldadas por Estados Unidos al tiempo que abre el estrecho de Ormuz y da a cada parte 60 días para concretar acuerdos más amplios.

Los precios del petróleo cayeron bruscamente tras la firma del acuerdo provisional, pero si revierten el rumbo de manera considerable podría socavar las afirmaciones de Trump ante los votantes de cara a las elecciones de noviembre de que la inflación estaba cediendo.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó el lunes que Qatar liberará 6.000 millones de dólares en activos iraníes congelados. La mención de Pezeshkian sobre los fondos parecía destinada a convencer a la población iraní sobre el acuerdo provisional, en especial cuando su control sobre el estrecho ha sido puesto a prueba.

Aumenta tensión en vía fluvial vital para suministros energéticos mundiales

Durante la guerra que comenzó el 28 de febrero, los ataques y amenazas de Irán hicieron que buques de carga y petroleros dejaran de cruzar el estrecho de Ormuz, creando una crisis energética global.

En los últimos días, Irán ha atacado dos veces embarcaciones en el estrecho tras esfuerzos para abrir las aguas territoriales de Omán tanto al tráfico de entrada como de salida desde el golfo Pérsico.

Los ataques provocaron ataques aéreos estadounidenses de represalia y preocupaciones de que las negociaciones para alcanzar un fin formal de la guerra pudieran verse interrumpidas. Irán lanzó drones y misiles a Baréin y Kuwait el domingo.

Irán y Omán celebraron el lunes una reunión sobre el estrecho en Omán.

El estrecho ha sido considerado durante mucho tiempo una vía fluvial internacional pese a su ubicación en las aguas territoriales de Irán y Omán.

Pezeshkian dice que 6.000 millones de dólares llegarán a Irán

Pezeshkian elogió el acuerdo provisional en comentarios publicados el lunes por la agencia estatal de noticias IRNA, en los que lo describió como “una gran victoria para el pueblo iraní”.

“De acuerdo a los planes trazados, 6.000 millones de dólares del total de 12.000 millones de recursos iraníes en Qatar serán liberados y devueltos al país, y se están llevando a cabo los seguimientos necesarios”, dijo. No dio más detalles.

Pezeshkian, un reformista dentro de la teocracia iraní, es el funcionario de mayor rango en Irán que hace referencia a la liberación de los fondos retenidos por Qatar, un mediador clave en las negociaciones junto con Pakistán. Hasta ahora, funcionarios de Estados Unidos señalan que no se ha liberado ningún activo iraní congelado. Qatar tampoco ha reconocido ninguna transferencia de ese tipo y el fin de semana Irán atacó un petrolero lleno de crudo qatarí durante el fuego cruzado en el golfo Pérsico.

Aumenta confusión sobre próxima ronda de conversaciones

Pakistán, un mediador clave, ha afirmado que las conversaciones se reanudarán el martes. El gobierno de Trump reiteró el domingo que no se ha cancelado nada y que las conversaciones técnicas van por buen camino para los próximos días.

Pero Gharibabadi, el negociador iraní, puso en duda la reunión en comentarios publicados por IRNA.

“Aunque las consultas con Qatar, incluso sobre el seguimiento de la implementación de los compromisos de la otra parte, continúan como de costumbre, los reportes de algunos medios sobre conversaciones técnicas de los grupos de trabajo que se celebran en Doha no están confirmados”, subrayó.

Las conversaciones técnicas implican a diplomáticos de menor nivel que trabajan en los detalles de cualquier acuerdo que harán que los principales líderes de Irán y Estados Unidos vuelvan a la mesa.

Trump presume caída de los precios del petróleo

Trump celebró el lunes por la mañana que los futuros del petróleo en Estados Unidos se cotizaban en aproximadamente 69 dólares por barril, una disminución que atribuyó al acuerdo provisional con Irán.

Aunque el presidente ha dicho anteriormente que los precios del petróleo y las preocupaciones políticas internas no estaban influyendo en su enfoque hacia Irán, Trump se ha centrado repetidamente en los precios más bajos del petróleo con la reapertura del estrecho de Ormuz como una victoria clave.

El presidente afirmó falsamente que los precios del petróleo a 69 dólares por barril son más bajos de lo que eran antes de la guerra.

Los futuros del petróleo en Estados Unidos se cotizaban en un rango de aproximadamente 65 a 66 dólares antes que comenzara la guerra a finales de febrero.

El crudo Brent, el estándar internacional, se cotizaba a 73,25 dólares por barril. Se vendía a alrededor de 72 dólares por barril antes que estallara la guerra, y subió por encima de 126 dólares por barril en abril.

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