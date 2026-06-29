Corte Suprema amplía drásticamente poder de Trump

El presidente Donald Trump escucha durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

El presidente Donald Trump escucha durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema amplió de forma drástica el poder presidencial el lunes al respaldar los despidos del presidente Donald Trump de los jefes de agencias federales independientes, con una excepción importante: la Reserva Federal.

Los jueces permitieron que la gobernadora de la Fed Lisa Cook se mantenga en su cargo mientras combate el intento del mandatario republicano de despedirla por acusaciones de fraude hipotecario, que ella ha negado.

Pero, salvo en el banco central del país —con su función de fijar las tasas de interés—, el tribunal sostuvo que los presidentes tienen libertad de despedir a los jefes de agencias a voluntad, pese a leyes federales que exigen una causa para esos despidos y a una decisión de hace 91 años que había limitado la autoridad del Ejecutivo.

Con los seis jueces conservadores en la mayoría, el tribunal de nueve integrantes desechó su decisión unánime en Humphrey’s Executor, que había limitado cuándo los presidentes pueden despedir a miembros de juntas directivas de agencias, en parte para intentar garantizar decisiones libres de influencia política.

“Sostenemos que esa protección frente a la destitución es contraria a la separación de poderes consagrada en la Constitución”, escribió el presidente del tribunal John Roberts en nombre del pleno.

Los jueces fallaron en el caso de la exintegrante de la Comisión Federal de Comercio Rebecca Slaughter, a quien Trump despidió sin causa pese a una disposición de la ley federal que exige un motivo. La lógica de la decisión se extiende a otras agencias, entre ellas la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Junta de Protección de Sistemas de Mérito y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, donde Trump también ha despedido a miembros de juntas.

Trump expresó su aprobación en una publicación en Truth Social. “Es un gran Honor ser el Presidente en funciones que ganó este fallo Histórico y Sin Precedentes, uno de los más importantes jamás dictados con respecto a los Poderes Presidenciales”, escribió.

El tribunal ya había dado señales de respaldar la postura del gobierno pese a la objeción de los liberales, al permitir que Slaughter y los miembros de juntas de otras agencias fueran removidos de sus cargos incluso mientras continuaban sus impugnaciones legales.

Ningún presidente antes de Trump había intentado arrebatar el control de las agencias que regulan amplios ámbitos de la vida estadounidense, incluida la energía nuclear, la seguridad de productos y las relaciones laborales. Pero en los alegatos del caso de Slaughter en diciembre, los seis conservadores, incluidos tres designados por Trump, parecían más preocupados por emitir un fallo que perdure que por otorgarle demasiado poder a Trump.

Su retórica recordó el caso de inmunidad presidencial de 2024 que permitió a Trump evitar ser procesado por sus esfuerzos para revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden. El tribunal está redactando una decisión “para la posteridad”, dijo entonces el magistrado Neil Gorsuch.

La jueza Sonia Sotomayor, en un voto disidente que resumió en voz alta en la sala, afirmó que el fallo podría conducir a “sumisión, inestabilidad e incluso opresión”.

“El presidente, sin duda, sale con más poder que nunca. Ese poder se lo dieron seis jueces de este tribunal, no el pueblo ni la Constitución”, manifestó Sotomayor.

En el caso de Cook, el tribunal votó 5-4 para rechazar el intento del gobierno de Trump de sacar a Cook de su puesto ahora. Roberts, el juez Brett Kavanaugh y los tres jueces liberales integraron la mayoría.

Permitir que Cook fuera destituida ahora, escribió Roberts, “permitiría al Presidente remover a un miembro de la Reserva Federal en cualquier momento, por cualquier motivo, sin aviso previo y sin ningún control judicial posterior. Eso convertiría la protección por causa en poco más que un empleo a voluntad”.

Roberts sí incluyó una acotación notando que nada le impide a Trump “intentar de nuevo” de despedir a Cook siempre y cuando le avisa con tiempo y le da una oportunidad de defenderse.

Trump sugirió que lo hará. Escribió en Truth Social que “tomaremos medidas apropiadamente inmediatamente para asegurarnos que alguien que ha cometido ilegalidades no estará tomando decisiones vitales sobre el bienestar de los Estados Unidos de América”.

Cook, quien fue nominada a la Junta de Gobernadores de la Fed por Biden, puede continuar en su cargo al menos mientras siga su demanda que impugna su despido, indicó el tribunal. El gobierno de Trump está apelando un fallo de un tribunal inferior a su favor.

Además de intentar despedir a Cook, Trump había amenazado con despedir al expresidente de la Reserva Federal Jerome Powell si no abandonaba la junta cuando su mandato como presidente terminó a mediados de mayo. Powell se ha mantenido como gobernador, incluso después de que Kevin Warsh lo reemplazara como presidente.

Jueces de tribunales inferiores han permitido que Cook permanezca en su puesto como una de los siete gobernadores del banco central.

La verdadera motivación para intentar despedir a Cook, según críticos de Trump, es el deseo del gobernante de ejercer control sobre las tasas de interés. Si Trump logra remover a Cook, la primera mujer negra en ser gobernadora de la Reserva Federal, podría reemplazarla con su propio designado y obtener una mayoría en la junta de la Fed. El caso es seguido de cerca por inversionistas de Wall Street y podría tener amplios impactos en los mercados financieros y la economía de Estados Unidos.

Cook afirmó que su caso “nunca se trató de documentos hipotecarios firmados años antes de que yo me convirtiera en gobernadora de la Reserva Federal”.

“Fue un intento de removerme con un pretexto inventado porque me negué a ceder ante la presión política y seguí fijando las tasas de interés basándome únicamente en lo que mejor serviría al pueblo estadounidense. Esa es la obligación más fundamental de un gobernador de la Reserva Federal”, señaló Cook en un comunicado.

Trump ha restado importancia a las preocupaciones de que recortar las tasas demasiado rápido podría desencadenar una inflación más alta. Quiere reducciones drásticas para que el gobierno pueda endeudarse más barato y los estadounidenses puedan pagar menores costos de financiamiento para viviendas nuevas, autos u otras compras grandes, mientras las preocupaciones por los altos costos han hecho que algunos votantes vean con malos ojos su gestión económica.

La Fed ha dejado sin cambios su tasa clave este año, pero un coro creciente está expresando preocupación por una inflación persistentemente alta y sugiriendo que el banco central deje las tasas sin cambios o incluso que las aumente.

Mientras el caso de Cook estaba bajo revisión en el alto tribunal, Trump intensificó de forma drástica su confrontación con la Fed. El Departamento de Justicia abrió una investigación penal sobre Powell y notificó al banco central citaciones judiciales.

La investigación terminó a finales de abril, informó el departamento. El anuncio despejó un obstáculo importante para la confirmación de Warsh como sucesor de Powell.

El caso contra Cook se origina en acusaciones de que ella declaró dos propiedades, en Michigan y Georgia, como “residencias principales” en junio y julio de 2021, antes de incorporarse a la junta de la Fed. Tales declaraciones pueden conducir a una tasa hipotecaria más baja y a un pago inicial menor que si una de ellas se declarara como propiedad de alquiler o segunda vivienda.

Esas solicitudes, dijo el procurador general D. John Sauer en enero, son evidencia de “negligencia grave en el mejor de los casos” y le dan a Trump motivos para despedirla. En cualquier caso, argumentó, los tribunales no deberían revisar su decisión y Cook no tiene derecho a una audiencia.

Cook niega haber cometido irregularidades y no ha sido acusada de ningún delito.