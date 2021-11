La domótica y sus ventajas

Desde que el internet se ha comenzado a comercializar ha ido ampliando su cobertura de forma constante, estando presente cada vez en más hogares al grado de que actualmente es común encontrar viviendas con al menos un dispositivo, que se pueda conectar a la red, por miembro.

Se ha vuelto tan indispensable que de no ser por él muchas actividades, como la educación, no habrían podido continuar desarrollándose durante los periodos de confinamiento causados por la pandemia de Covid-19. Su influencia ha sido tanta que actualmente podemos encontrar objetos que aunque para su funcionamiento principal no requieren de internet el hecho de poder vincularse ha ampliado sus capacidades y su nivel de automatización.

Junto a estos surge el internet de las cosas (IoT) el cual básicamente hace referencia a la capacidad de los objetos de conectarse a otros y poder controlarlos sin necesidad de un contacto físico directo, permitiéndonos programarlos para automatizar ciertas funciones en casa. Estos dispositivos se suelen conectar a un control central, desde el cual los operaremos incluso fuera de casa gracias a la conexión de internet.

En un inicio la domótica se enfrentaba a la poca compatibilidad entre objetos pero actualmente la mayoría de los equipos se pueden controlar con los asistentes virtuales más populares (Siri, Alexa, Ok Google) y algunas de las ventajas que brinda a una casa son las siguientes:

Comodidad: Podemos operar distintos dispositivos sin necesidad de estar cerca de ellos. El ejemplo más conocido son las luces, pues se pueden controlar utilizando solo la voz y programarlas para que a cierta hora se apaguen o enciendan de forma automática de acuerdo a las necesidades de cada casa.

Seguridad: Los sistemas de alarmas suelen ser servicios costosos sin embargo la domótica ofrece una alternativa más accesible, pues haciendo una única inversión podemos adquirir cámaras y sensores que nos permitan vigilar nuestra casa desde cualquier lugar y si vamos más allá existen sistemas que en ciertos casos pueden llamar a los servicios de emergencia o cortar el suministros de servicios (gas y agua) para evitar accidentes.

Ahorro: Sabemos que existen dispositivos que consumen electricidad aún estando apagados, como los televisores o aires acondicionados, sin embargo se pueden conectar a enchufes inteligentes los cuales cortan el flujo de electricidad hacia el aparato mientras no se use y lo vuelven a dejar circular en cuanto sea necesario.

Inclusión social: Para muchas personas con algún tipo de discapacidad el diseño clásico de una vivienda representa una barrera, pero con la domótica pueden interactuar con los objetos a través de distintos medios, por lo que haciendo pequeños cambios se pueden adaptar las viviendas a las necesidades específicas de cada persona.

El internet continuará evolucionando y prueba de esto es que las redes 5G están cada día más cerca. Este mismo progreso está volviendo cada vez más accesibles los sistemas domóticos, por lo que tal como ha sucedido en el pasado con otros tipos de tecnologias (luz eléctrica, televisores y microondas) es posible que en un futuro cercano la domótica se convierta en un elemento regular de las viviendas y que su automatización se algo tan común como lo es ahora abrir una llave de agua.