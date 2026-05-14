La CNDH manifiesta su preocupación por la liberación de personal de la SEMAR por decisión de un juez, que contraviene el cumplimiento de la Recomendación 36VG/2020

El 13 de julio de 2020, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 36VG/2020 “Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9, V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en Nuevo Laredo, Tamaulipas”, misma que fue dirigida a la Secretaría de Marina (SEMAR), a la Fiscalía General de la República (FGR), al Gobierno del estado de Tamaulipas y al Ayuntamiento de Nuevo Laredo.

En diversas fechas comprendidas entre los meses de febrero a junio de 2018, y en septiembre de ese año, la CNDH recibió múltiples quejas sobre esos acontecimientos, en las cuales familiares refirieron que, al no saber de los detenidos, acudieron a las Bases de Operaciones de la SEMAR instaladas en Nuevo Laredo, a la Procuraduría General de Justicia del estado, a la Delegación de la FGR en Tamaulipas, a hospitales y funerarias, pero no lograron obtener información sobre el paradero de las víctimas.

En la presente gestión, y después de una investigación hecha en el marco de nuestras facultades, se integraron 17 expedientes en total, a partir de los cuales se logró acreditar que personal de la SEMAR transgredió los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal, a la personalidad jurídica y al trato digno, así como a la vida, a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad personal por los tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la verdad y al acceso a la justicia, de las 27 personas desaparecidas y 12 asesinadas, sus familiares y otros testigos de las detenciones.

La Recomendación fue aceptada por todas las autoridades, y en abril de 2021, la SEMAR puso a disposición de la FGR a 30 marinos vinculados con los hechos consignados en la misma, dándose puntual seguimiento a las carpetas de investigación FED/SDHPDSC/FEIDFF/TAMPS/305/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/312/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF/TAMP/320/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/279/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF- TAMP/0000275/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/274/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/282/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAM/0000268/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/269/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF- TAMP/281/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/265/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/271/2018, FED/SDHPDDSC/FEIDDF-TAMP/266/2018, FED/FEIDDF/TAMP/278/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF- TAMP/276/2018, FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/267/2018 y FED/SDHPDSC/UNAI-TAMP/0000557/2019,

aperturadas por las conductas y omisiones que se logró consignar por parte de la FGR y que se referían a las conductas señaladas por esta Comisión Nacional.

Cabe precisar, por cuanto hace a los procedimientos penales, que la CNDH realizó las respectivas aportaciones a las carpetas de investigación correspondientes; sin embargo, las autoridades recomendadas únicamente han reportado el estado procesal que guardan las indagatorias; no así, el estado que guardan las Causas Penales. Por lo que, en abril del presente año, las víctimas y su representación reclamaron por diversas razones, entre otras, la lentitud de las acciones, los reveses a los procesos y el que, a pesar de la Recomendación 36VG/2020, las familias no han sido reparadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), demandando una reunión a la brevedad que les permitiera ser enteradas del seguimiento de la recomendación. Se acordó con algunas de ellas realizar una reunión presencial, tentativamente este mes de mayo, en la que atendiendo a la solicitud de las víctimas debería de estar presente personal con capacidad de decisión de la CEAV, a efecto de que se les explique la demora en la emisión de sus respectivas resoluciones por reparación integral del daño. Reunión que está prevista de realizarse en estos días.

Justamente en ese marco, este órgano constitucional autónomo tomó nota de que un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, con residencia en Ensenada, absolvió a nueve marinos procesados por la desaparición forzada que dio motivo a nuestra Recomendación emitida en 2020. Y de acuerdo con información que es pública, el fallo judicial implica que ya ninguno de los 30 marinos detenidos en 2021 permanece en prisión por este caso, sumando ya cuatro juicios perdidos contra los mismos, integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la SEMAR, señalados como responsables de los hechos.

Es por ello que esta Comisión Nacional expresa su preocupación y alerta por la determinación emitida por el juez adscrito al centro de justicia penal Federal de Baja California Sur, con residencia en La Paz, al absolver a algunos de los servidores públicos señalados en la Recomendación 36VG/2020, por lo que manifiesta su respaldo a las víctimas, entre cuyas medidas de reparación integral del daño se presentaron en su momento las denuncias penales ante la FGR en contra de los elementos de la SEMAR, como parte de la medida de satisfacción.

En ese sentido, se hace un exhorto para que el Tribunal de Disciplina Judicial investigue la actuación del juzgador y, en su caso, aplique las medidas pertinentes.

Esta Comisión Nacional continúa dando seguimiento e impulsando acciones que den el debido cumplimiento a la Recomendación 36VG/2020 por parte de las autoridades recomendadas y el acompañamiento a las víctimas para la reparación integral del daño.