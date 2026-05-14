Fortalece Municipio educación ambiental y reforestación en escuelas

Estas acciones también contemplan el seguimiento y cuidado del arbolado para garantizar su desarrollo y permanencia, fortaleciendo así el compromiso ambiental en los distintos sectores de la ciudad. [Agencias]

Estas acciones también contemplan el seguimiento y cuidado del arbolado para garantizar su desarrollo y permanencia, fortaleciendo así el compromiso ambiental en los distintos sectores de la ciudad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones para fomentar el cuidado del medio ambiente y fortalecer la conciencia ecológica entre las nuevas generaciones, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, continúa llevando jornadas de educación ambiental y forestación a planteles educativos de la ciudad.

En la Escuela Primaria Horacio Garza Garza se realizó una jornada ambiental donde personal de la dependencia impartió la plática “Cuidados de los Árboles”, además de desarrollar actividades de reforestación e instalar un jardín polinizador, con el objetivo de promover la protección de la biodiversidad y el cuidado de las áreas verdes.

Adicionalmente, en el Jardín de Niños Héroes Insurgentes, ubicado en la colonia Blanca Navidad, se llevó a cabo la forestación de 10 árboles dentro de las instalaciones del plantel, contribuyendo a la creación de espacios más saludables y sustentables para las niñas y niños.

Estas acciones también contemplan el seguimiento y cuidado del arbolado para garantizar su desarrollo y permanencia, fortaleciendo así el compromiso ambiental en los distintos sectores de la ciudad.

La administración encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal continúa impulsando programas enfocados en la construcción de un Nuevo Laredo más verde, sostenible y comprometido con el medio ambiente.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir promoviendo acciones de educación ambiental, reforestación y cuidado de los recursos naturales, fomentando una cultura ecológica que contribuya al bienestar y desarrollo sostenible de las futuras generaciones.