La campeona defensora Jessica Pegula cae ante Sevastova en la tercera ronda de Montreal

MONTREAL (AP) — Jessica Pegula, dos veces campeona defensora del Abierto de Montreal, fue eliminada en la tercera ronda el viernes 3-6, 6-4, 6-1 por Anastasija Sevastova.

Sevastova, una jugadora letona de 35 años, llegó a ser la 11ma del mundo en el 2018, pero cayó hasta el 386mo puesto. Rompió el servicio de Pegula, la tercera cabeza de serie, seis veces en diez oportunidades.

“De alguna manera, estaba abajo 2-0 en el segundo set y comencé a jugar mejor y mejor”, dijo Sevastova. “En el tercer set, jugué realmente bien. Solo trataba de permanecer en la cancha el mayor tiempo posible”.

En la sesión nocturna, la campeona de Wimbledon, Iga Swiatek de Polonia, derrotó 6-2, 6-2 a la alemana Eva Lys. La segunda cabeza de serie avanzó para enfrentar a la danesa Clara Tauson (16), quien SUPERÓ 6-3, 6-0 sobre la ucraniana Yuliia Starodubtseva.

Sevastova ha disputado sólo 24 partidos en la Gira de la WTA en cuatro años. Obtuvo un lugar en el cuadro principal con un ranking protegido debido a una lesión de rodilla. En marzo de 2024, en su cuarto torneo tras regresar de su licencia por maternidad, se rompió el ligamento cruzado anterior en el ATX Open.

“Es difícil, pero creo que soy una luchadora, también en la cancha”, dijo Sevastova. “No quería rendirme. Esto realmente se trataba de volver y demostrar que puedes hacerlo después de un ligamento cruzado roto, después de un revés así. Era como un asunto pendiente”.

Sevastova es la jugadora de menor ranking en vencer a una jugadora del Top 10 desde que Angelique Kerber superó a Jelena Ostapenko el año pasado en Indian Wells.

La derrota continuó una mala racha para Pegula, quien ocupa el cuarto lugar en el ranking y ganó su partido inaugural en Montreal sobre Maria Sakkari de Grecia, pero quedó fuera en la primera ronda de Wimbledon y luego en el Abierto de Washington.

“No ha sido genial, para ser honesta”, dijo Pegula. “No siento que esté jugando un gran tenis. A veces sí, pero me siento muy inestable, algo descuidada, lo cual no me gusta. Realmente me molesta”.

Sevastova enfrentará a la japonesa Naomi Osaka, quien avanzó a la cuarta ronda con una victoria de 6-2, 6-4 sobre la letona Jelena Ostapenko.

Osaka, quien llegó a ser número uno del mundo, está jugando su primer torneo con el entrenador Tomasz Wiktorowski. Tuvo cinco aces y convirtió seis de nueve oportunidades de quiebre para ganar el partido en una hora y 12 minutos.

“Me rompió el servicio un par de veces, pero es una muy buena restadora, así que no puedo tomarlo como algo personal”, dijo Osaka. “Entré sabiendo que es una gran jugadora, y si le doy una oportunidad, va a hacer un ganador, así que solo traté de mantener mi ritmo y ser lo más sólida posible”.

La sexta cabeza de serie, Madison Keys, venció a su compatriota estadounidense Caty McNally 2-6, 6-3, 6-3.

“Hoy hice un buen trabajo al recuperarme después del primer set”, dijo Keys. “Dejé ir el primer set y seguí adelante. Feliz de haber podido hacerlo”.