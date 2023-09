Kenin y Garcia se clasifican a las semifinales del WTA 1000 de Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO.- La estadounidense Sofia Kenin y la francesa Caroline Garcia obtuvieron el jueves su pasaje a las semifinales del WTA 1000 de Guadalajara, al lograr victorias respectivas sobre la canadiense Leylah Fernández y la bielorrusa Victoria Azarenka.

A primera hora, Kenin superó 6-4, 6-7 (6), 6-1 a Fernández y después la jugadora francesa no pasó apuros para vencer a Azarenka 6-3, 6-4.

Garcia, undécima en el ranking de la WTA, se medirá con la ganadora del partido entre la griega Maria Sakkari y la colombiana Emiliana Arango, que se realizaba más tarde.

“Fue uno de esos días en los que me salieron bien las cosas, me enfoqué bien. El otro día me sentía dura y ahora traté de estar más calmada”, dijo Garcia, quien ahora tiene cuatro triunfos en cinco choques de por vida ante Azarenka, una doble ganadora de Grand Slam y otrora número uno del mundo.

García está en la quinta semifinal del un torneo 1000 en su carrera, la primera desde Cincinnati en esta temporada.

La tenista francesa tiene 11 títulos en su carrera aunque todavía no ha ganado un Grand Slam.

Kenin, quien es la número 53 del escalafón de la WTA, enfrentará a su compatriota Caroline Dolehide, quien remontó para vencer 3-6, 7-6 (9), 6-3 a la italiana Martina Trevisan.

Campeona del Abierto de Australia del 2020, Kenin requirió de 2 horas 47 minutos para vencer a la canadiense de padre ecuatoriano.

Kenin ahora tiene marca de 2-0 sobre Fernández en enfrentamientos en la WTA.

“Estoy muy orgullosa de mí misma, he estado trabajando muy fuerte para conseguir buenos resultados. He tenido muchos partidos en dos semanas y es normal cometer algunos fallos”, dijo Kenin. “No me sentí al cien por ciento, pero he conseguido luchar fuerte”.

Kenin está en su tercera semifinal en la presente temporada. Antes lo hizo en Hobart a principios de año y también la semana pasada en San Diego.

La estadounidense no alcanzaba una semifinal de un WTA 1000 desde el 2019, cuando lo logró en Cincinnati.