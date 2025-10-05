Keenan Allen se convierte en el jugador que más rápido llega a las 1,000 recepciones

Allen atrapó un pase de cuatro yardas de Justin Herbert al inicio del segundo cuarto contra los Commanders de Washington

El receptor de los Chargers de Los Ángeles Ladd McConkey celebra su atrapada con su compañero Keenan Allen en el encuentro ante los Commanders de Washington el domingo 5 de octubre del 2025. (AP Foto/Eric Thayer)

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — El receptor abierto de Chargers de Los Ángeles, Keenan Allen, alcanzó las 1.000 recepciones en su carrera el domingo, convirtiéndose en el jugador que más rápido lo ha logrado en la historia de la NFL.

Allen atrapó un pase de cuatro yardas de Justin Herbert al inicio del segundo cuarto contra los Commanders de Washington, convirtiéndose en el decimosexto jugador en la historia de la liga con 1.000 recepciones. Lo logró en su juego número 159, superando al receptor del Salón de la Fama Marvin Harrison, quien lo hizo en 167 juegos.

Allen llegó al juego necesitando dos recepciones para alcanzar la marca. Atrapó un pase de 29 yardas de Herbert en el primer cuarto, el más largo de la temporada entre el dúo.