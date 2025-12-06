Katy Perry y Justin Trudeau desatan furor mundial con su primera foto juntos

CIUDAD DE MÉXICO.- Katy Perry volvió a colocarse en el centro de la conversación global tras publicar en sus redes sociales la primera fotografía junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, un gesto que avivó meses de rumores sobre una cercanía especial entre ambos. La imagen, acompañada del mensaje “Tiempos de Tokio en tour y más”, acumuló miles de reacciones en apenas un par de horas y marcó un punto de inflexión en la narrativa alrededor de la dupla.

Los indicios de una relación más allá de la amistad comenzaron semanas atrás, cuando la cantante fue vista paseando con Trudeau en Mount Royal Park, poco después de confirmarse su separación de Orlando Bloom. Posteriormente, ambos fueron captados cenando en un exclusivo restaurante de Montreal, donde el ambiente relajado entre ellos desató especulaciones. El interés creció cuando el primer ministro asistió con su hija a un concierto de Perry en el Bell Centre, donde se les vio entusiastas coreando “Firework”.

La tensión mediática aumentó en octubre, tras difundirse fotografías de ambos compartiendo momentos en un yate frente a las costas de Santa Bárbara. Aunque sin muestras de afecto explícitas, la cercanía entre ambos fue interpretada como una señal de una relación emergente. Incluso, durante un concierto en Londres, Perry lanzó una broma que muchos consideraron una alusión indirecta al político canadiense.

Fuentes cercanas confirmaron en agosto de 2025 que existía una “atracción mutua en etapas tempranas”, aunque subrayaron los retos que enfrentan debido a sus agendas exigentes, constante movilidad y responsabilidades como padres.

La publicación desde Tokio representa la primera imagen oficial compartida por la cantante junto a Trudeau, mostrando a ambos sonrientes y relajados. Para muchos seguidores, esta imagen funciona como una confirmación tácita de un vínculo que ha tomado fuerza en silencio.

Mientras las redes se llenan de reacciones que van desde celebraciones hasta cuestionamientos, la pareja permanece en silencio público. Sin embargo, su primera fotografía juntos envía un mensaje inequívoco: están preparados para enfrentar la atención que implica una relación que combina a una estrella del pop mundial y a un líder político de talla internacional.