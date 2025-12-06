Impone Unión Europea multa millonaria a X por incumplir normas digitales clave

La sanción de 120 millones deriva de fallas de transparencia, pese a críticas estadounidenses sobre libertad de expresión

Trabajadores instalan luces en el logo de X, en lo alto de la sede de la empresa en San Francisco, el 28 de julio de 2023. (AP Foto/Noah Berger, archivo)

LONDRES.- Los reguladores de la Unión Europea multaron el viernes a la plataforma de redes sociales de Elon Musk, X, con 120 millones de euros (140 millones de dólares) por incumplir las regulaciones digitales del bloque, en una medida que podría reavivar las tensiones con Washington sobre la libertad de expresión.

La Comisión Europea emitió su decisión tras una investigación a abierta a X hace dos años bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) del bloque de 27 naciones.

Es la primera vez que la UE emite una decisión de incumplimiento desde que implementó la DSA. Este amplio conjunto de normas exige a las plataformas asumir más responsabilidad para proteger a los usuarios europeos y retirar contenidos y productos dañinos o ilegales en sus sitios, bajo la amenaza de fuertes multas.

La Comisión, el brazo ejecutivo del bloque, afirmó que las sanciones a X derivan de tres incumplimientos de los requisitos de transparencia de la DSA. La decisión podría irritar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo gobierno ha arremetido contra las regulaciones digitales de Bruselas, se ha quejado de que la Comisión de la UE estaba apuntando a las empresas tecnológicas estadounidenses y ha prometido tomar represalias.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio publicó en su cuenta de X que la multa de la Comisión era similar a un ataque al pueblo estadounidense. Musk luego estuvo de acuerdo con el comentario de Rubio.

“La multa de 140 millones de dólares de la Comisión Europea no es sólo un ataque a @X, es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”, escribió Rubio. “Los días de censurar a los estadounidenses en línea han terminado”.

En una publicación en X antes de la decisión, el vicepresidente JD Vance acusó a la Comisión de buscar multar a X “por no participar en la censura”.

“La UE debería estar apoyando la libertad de expresión, no atacando a las empresas estadounidenses por basura”, escribió.

Funcionarios de la Comisión Europea negaron que las reglas estuvieran destinadas a silenciar a las grandes empresas tecnológicas.

La Comisión “no está apuntando a nadie, no está apuntando a ninguna empresa, no está apuntando a ninguna jurisdicción basada en su color o su país de origen”, dijo el portavoz Thomas Regnier en una sesión informativa regular en Bruselas. “Absolutamente no. Esto se basa en un proceso, un proceso democrático”.

La empresa no respondió de momento a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Los reguladores de la UE ya habían delineado sus acusaciones a mediados de 2024 cuando publicaron los hallazgos preliminares de su investigación sobre X.

Los reguladores afirmaron que las marcas de verificación azul de X infringían las normas debido a sus “prácticas de diseño engañosas”, que podrían exponer a los usuarios a estafas y manipulaciones.

Antes que Musk adquiriera X, cuando anteriormente se conocía como Twitter, las marcas de verificación reflejaban insignias de verificación comunes en las redes sociales y estaban en gran medida reservadas para celebridades, políticos y otras cuentas influyentes, como Beyoncé, el papa Francisco, el escritor Neil Gaiman y el rapero Lil Nas X.

Luego de ser adquirido por Musk en 2022, el sitio comenzó a emitir las insignias a cualquiera que quisiera pagar 8 dólares al mes.

Eso significa que X no verifica de manera significativa quién está detrás de la cuenta, “lo que dificulta que los usuarios juzguen la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan”, resaltó la Comisión en su anuncio.

X tampoco cumplió los requisitos de transparencia en su base de datos de anuncios, de acuerdo con los reguladores.

La UE obliga a las plataformas a proporcionar una base de datos de todos los comerciales digitales que han publicado, con detalles como quién los pagó y su público objetivo, para ayudar a los investigadores a detectar estafas, anuncios falsos y campañas de influencia coordinadas. Pero, según la Comisión, la base de datos de X está debilitada por características de diseño y barreras de acceso como “retrasos excesivos en el procesamiento”.

Los reguladores señalaron que X impone “barreras innecesarias” a los investigadores que intentan acceder a los datos públicos, lo que obstaculiza la pesquisa sobre los riesgos sistémicos que enfrentan los usuarios europeos.

“Engañar a los usuarios con marcas de verificación azul, ocultar información sobre anuncios y excluir a los investigadores no tiene cabida en internet en la UE. La DSA protege a los usuarios”, dijo Henna Virkunnen, vicepresidenta ejecutiva del bloque para soberanía tecnológica, seguridad y democracia, en una declaración preparada.

La Comisión también concluyó un caso separado de la DSA el viernes que involucraba la base de datos de anuncios de TikTok después que la plataforma de intercambio de videos prometiera hacer cambios para garantizar la plena transparencia.