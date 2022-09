Katie Holmes sabe cómo llevar un vestido de gala

CIUDAD DE MÉXICO.- Katie Holmes no quiso perder la Semana de la Moda de Nueva York y deslumbró con el look que llevó. Con un vestido de gala, con capucha, no solo impuso tendencia, sino que además estuvo a la altura de uno de los eventos más importantes de la industria que se celebra en la Gran Manzana.

Y si bien la prenda que Katie Holmes eligió era monocromática lo cierto es que la hizo quedar como una verdadera celebridad. Sin dudas, la actriz conquistó a los presentes durante la presentación del diseñador Tom Ford. Lila Moss, Nicola Peltz, Karlie Kloss fueron algunas de las modelos que presenciaron el desfile en el que ella las opacó con su acertada elección de vestuario.

Pero ese no fue el único día que Katie Holmes se llevó los elogios de los presentes durante la Semana de la Moda. En los días previos llevó un diseño bien boho de Ulla Johnson para participar del desfile que ofreció la firma. Con la melena suelta y las botas de caña alta demostró por qué es una de las actrices más glamorosas de la industria del entretenimiento.

Los detalles del vestido con capucha de Katie Holmes

El diseño que llevó Katie Holmes dejó de lado las estridencias y no por ello dejó de ser uno de los más aplaudidos en la Semana de la Moda. De estilo gótico y largo hasta los pies dejó a más de uno rendida al verla pasar. Con la capucha, la actriz logró coronar uno de los looks más destacados de la jornada que tuvo al diseñador Tom Ford como protagonista.

Katie Holmes completó su beauty lokk con un flequillo muy ochentoso. Hay quienes apuntaron que se había inspirado en Audrey Hepburn para lograr el peinado que también le sumó varios puntos en el evento más convocante de la industria de la moda. Seguramente, sus estilistas tuvieron en cuenta que la presentación de Ford estaba ambientada en la estética disco de esa época.