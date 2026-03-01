Juventus revitaliza sus esperanzas de la Liga de Campeones

Francisco Conceicao, izquierda, de Juventus, y Niccolo' Pisilli, de Roma, disputan un balón durante el partido de fútbol de la Serie A entre AS Roma y Juventus FC, el domingo 1 de marzo de 2026, en Roma, Italia. (Fabrizio Corradetti/LaPresse via AP)

Francisco Conceicao, izquierda, de Juventus, y Niccolo' Pisilli, de Roma, disputan un balón durante el partido de fútbol de la Serie A entre AS Roma y Juventus FC, el domingo 1 de marzo de 2026, en Roma, Italia. (Fabrizio Corradetti/LaPresse via AP)

ROMA (AP) — El suplente Federico Gatti igualó en el tiempo de descuento y la Juventus remontó una desventaja de dos goles para conseguir un empate 3-3 en casa de la Roma en la Serie A el domingo.

Gatti, que había entrado a los 88 minutos, anotó a quemarropa tras un tiro libre.

El resultado mantuvo a la Juventus a cuatro puntos de la Roma, cuarta, y del último puesto de la Liga de Campeones.

Wesley adelantó a la Roma con un disparo con efecto desde lejos al final de la primera parte y luego Evan Ndicka y Donyell Malen añadieron goles en la segunda mitad para los Giallorossi después de que Francisco Conceicao hubiera igualado para la Juventus.

Jeremie Boga anotó para la Juventus en el 78 para crear un final tenso en el Stadio Olimpico, con el exentrenador de la Roma Luciano Spalletti instando en voz alta a su equipo a buscar el empate.

El AC Milan necesitó dos goles en los últimos minutos para asegurar una victoria 2-0 en casa de Cremonese en la Serie A el domingo y recuperarse de su segunda derrota de la temporada.

Strahinja Pavlovic anotó en el minuto 90 y Rafael Leão añadió otro cinco minutos dentro del tiempo de descuento para el Milan, que había desperdiciado una serie de ocasiones anteriormente.

El Milan, segundo clasificado, volvió a colocarse a 10 puntos del líder de la liga italiana, el Inter de Milán, de cara al derbi del próximo fin de semana.

Las únicas derrotas del Milan esta temporada fueron ante Cremonese en su debut en agosto y en casa contra Parma el fin de semana pasado.

El gol de Pavlovic llegó tras un saque de esquina y una revisión del VAR que confirmó que el balón entró tras golpearle en el hombro y no en el brazo.

Luego, Leão culminó un contraataque.

Además, el Sassuolo venció al Atalanta 2-1 con Armand Laurienté asistiendo en ambos goles para los locales; y el Torino derrotó a la Lazio 2-0 con goles de Giovanni Simeone y Duvan Zapata.