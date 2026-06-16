Lanza Dustin May joya de un hit y blanquea a Padres

El derecho dominó durante nueve entradas y encabezó la victoria 3-0 de San Luis con nueve ponches

Dustin May, abridor de los Cardenales de San Luis, celebra después de completar el juego en la victoria sobre los Padres de San Diego, el lunes 15 de junio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Joe Puetz)

Dustin May, abridor de los Cardenales de San Luis, celebra después de completar el juego en la victoria sobre los Padres de San Diego, el lunes 15 de junio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Joe Puetz)

SAN LUIS.- Dustin May llevó un juego perfecto hasta la séptima entrada antes de completar un juego de un solo hit, y los Cardenales de San Luis vencieron 3-0 a los Padres de San Diego la noche del lunes.

Jimmy Crooks conectó un doble de dos carreras y Alec Burleson añadió un doble productor para los Cardenales, que ganaron por octava vez en 11 juegos.

May (5-6) ponchó a nueve y dio una base por bolas. Lanzó 69 de sus 101 pitcheos en zona de strike durante su primer juego completo en 71 aperturas en las Grandes Ligas.

El derecho de 28 años no permitió que nadie se embasara hasta que otorgó boleto a Fernando Tatis Jr. para abrir la séptima. Manny Machado pegó un sencillo un out después, dejando corredores en las esquinas, pero el campocorto ganador del Guante de Oro Masyn Winn convirtió una vistosa doble matanza en un rodado de Gavin Sheets por el centro para mantener el 3-0.

May ponchó a los tres bateadores en la sexta y en la octava. Se convirtió en el primer abridor de los Cardenales en conseguir un out en el octavo episodio este año y el primero en completar la ruta desde que Sonny Gray lanzó un juego de un solo imparable contra los Guardianes el 27 de junio de la temporada pasada.

Fue el noveno juego completo y la sexta blanqueada individual en las Grandes Ligas esta temporada.

El jardinero central Jackson Merrill le robó un jonrón a Burleson ante Lucas Giolito abriendo la cuarta. Giolito retiró a ocho en fila antes de que Lars Nootbaar y Winn conectaran sencillos de dos outs. Crooks siguió con un doble al jardín izquierdo-central para una ventaja de 2-0.

El panameño Iván Herrera recibió base por bolas con dos outs en la quinta y avanzó con un lanzamiento descontrolado antes de anotar con el doble de Burleson.

Giolito (2-2) permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas de relevo después de que el abridor Wandy Peralta lanzara una primera entrada sin permitir carreras. Kyle Hart concedió un hit en dos entradas.

El mánager de los Padres Craig Stammen cumplió una suspensión de un juego después de que las Grandes Ligas de Béisbol dictaminaran que el relevista Ron Marinaccio golpeó intencionalmente con un lanzamiento a Gunnar Henderson de Baltimore el sábado. Marinaccio recibió una suspensión de tres juegos, pero apeló y sigue siendo elegible para lanzar.