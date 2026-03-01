Árbitro activa protocolo antirracismo en el empate entre Espanyol y Elche

MADRID (AP) — El Espanyol y Elche empataron 2-2 el domingo en un partido de la liga española que se interrumpió brevemente hacia el final después de que el árbitro activara el protocolo antirracismo.

La decisión del árbitro se produjo alrededor de los 80 minutos, después de que el defensa del Espanyol Omar El Hilali acusara al delantero del Elche Rafa Mir de insultarlo con expresiones racistas.

El partido se detuvo durante unos tres minutos. El árbitro indicó en su informe posterior al encuentro que El Hilali le comunicó que Mir utilizó términos despectivos contra él relacionados con los inmigrantes.

El uso del protocolo antirracismo se produjo menos de dos semanas después de que el partido de ida entre Benfica y Real Madrid en los playoffs de la Liga de Campeones se detuviera durante casi 10 minutos cuando el delantero brasileño Vinícius Júnior acusó al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni de llamarlo “mono”. Prestianni, quien ha negado haber insultado racialmente a Vinícius y ha sido respaldado por el Benfica, fue suspendido provisionalmente por un partido por la UEFA y no jugó la vuelta.

Mir convirtió un penalti a los 90 minutos para asegurar un punto al Elche, en un resultado que prolongó las rachas sin victorias de ambos equipos.

El Elche, que está en el 17mo puesto, justo por fuera de la zona de descenso, no ha ganado en 10 partidos en todas las competencias, mientras que el Espanyol, que es séptimo, acumula nueve duelos consecutivos sin ganar en la liga.

Derbi sevillano

Sevilla remontó una desventaja de dos goles en el derbi sevillano para empatar 2-2 en casa del Real Betis, su rival de ciudad, con Isaac Romero igualando a los 85 minutos.

El delantero brasileño Antony, quien anotó el primer gol del Betis con una chilena, se enfrentó con aficionados del Betis que protestaban después del partido.

El Sevilla, que está a mitad de la taba, había perdido el primer derbi sevillano de la temporada, 2-0 en casa en noviembre. El Betis se mantiene quinto.

Valencia se alejó más de la zona de descenso al vencer 1-0 al Osasuna, que está a mitad de la tabla, con un gol de Largie Ramazani en la segunda parte. Fue la segunda victoria en tres partidos para el Valencia.

El líder Barcelona venció el sábado 4-1 al Villarreal, que es cuarto — Lamine Yamal anotó un triplete — para colocarse cuatro puntos por delante del Madrid, que es segundo, y que recibe el lunes al Getafe, que está 14to.

El Celta Vigo, que es sexto, remontó para ganar 2-1 en casa del Girona, que está 12mo, en su cuarta victoria consecutiva en todas las competencias.