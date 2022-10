Julio Urías es el más efectivo

CIUDAD DE MÉXICO.– En 2020, se convirtió en el héroe de los Dodgers de Los Ángeles durante la postemporada; en 2021, se consolidó como el líder de victorias (20), y este año encabeza la lista de efectividad en la Liga Nacional.

Otra temporada histórica para Julio Urías.

El sinaloense finalizó su labor en la campaña regular antenoche, contra los Rockies de Colorado. Urías trabajó cinco entradas y se fue sin decisión en la derrota (2-5) de los angelinos en Dodger Stadium.

Con los dos cuadrangulares que permitió y el pasaporte brindado, el zurdo mexicano dejó su efectividad en 2.16, suficiente para liderar ese rubro en el Viejo Circuito y quedar sólo debajo de Justin Verlander (Astros de Houston) y su espectacular 1.75 en Las Mayores.

“Definitivamente, es otro logro importante para mí. Tratas de mejorar cada año. Este fue increíble. Consiguiendo 20 victorias, fue algo muy importante en mi carrera. Ganar el título de efectividad no fue fácil, debes superar a varios excelentes pitchers. Me siento muy afortunado de conseguirlo”, dijo el lanzador tricolor.

En 31 aperturas que tuvo esta campaña, lanzó 175 innings, eliminó a 166 rivales, quedó con una WHIP de 0.96 y un récord de 17-7. Aquel adolescente que era sensación en 2016, hoy ya es una realidad y as en una de las novenas más poderosas de las Grandes Ligas.

Ahora, Urías ya piensa en la postemporada, donde se espera que abra el primer juego de la Serie Divisional, que será la siguiente semana. Asimismo, existe una pequeña gran cosa que ronda la cabeza del sinaloense: Ser galardonado con el premio Cy Young.

Los números están, sólo queda esperar las votaciones. Sin duda, otra gran temporada del zurdo de 26 años de edad.