Jugador de León confiesa que jugó la final vs Pumas con Covid-19

"Jugué la segunda Final (la vuelta), sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba para Argentina y me hice el PCR que me exigían en Argentina y di positivo, entonces quiere decir que la Final la jugué con el bicho", comentó Emmanuel Gigliotti.[Agencia Reforma]