Judge y Yankees siguen vivos: Nueva York derrota 9-6 a Toronto para acercarse en serie divisional

Aaron Judge despachó un jonrón de tres carreras para empatar el juego en una noche memorable

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York batea un jonrón de tres carreras ante los Azulejos de Toronto en el tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana, el martes 7 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York batea un jonrón de tres carreras ante los Azulejos de Toronto en el tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana, el martes 7 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)

NUEVA YORK (AP) — Aaron Judge despachó un jonrón de tres carreras para empatar el juego en una noche memorable y los Yankees de Nueva York evitaron ser barridos al revertir un déficit de cinco anotaciones para doblegar el martes 9-6 a los Azulejos de Toronto en el tercer duelo de la serie divisional de la Liga Americana.

Jazz Chisholm Jr. sacudió un jonrón en el quinto inning, batazo que permitió darle la vuelta a la pizarra en el Yankee Stadium. Nueva York capitalizó dos costosos errores de Toronto para anotar ocho carreras sin respuesta y acercarse 2-1 en la serie al mejor de cinco partidos.

Fue la mayor remontada de los Yankees en un juego de vida o muerte, e igualó la segunda más grande en cualquier encuentro de postemporada.

¿Que Aaron Judge no produce en la postemporada?

El astro de los Yankees silenció tales reproches. de manera enfática: se fue de 4-3 con un boleto intencional, además de anotar tres carreras. Hizo de todo con el bate, el guante y hasta sus piernas en los senderos.

Con 33 años de edad y al umbral de obtener su tercer galardón al Jugador Más Valioso de la Americana, Judge siempre ha estado en la mira por su rendimiento cuando se juega en octubre. Durante su carrera, el OPS del jardinero ha estado 250 puntos por debajo del compilado en la postemporada con respecto al de la campaña regular.

Pero ahora se ha prendido en esta serie, con siete hits en 11 turnos ante Toronto para un promedio de .636 con cinco remolcadas y tres boletos.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. sacudió un jonrón de dos carreras en el primer episodio para los Azulejos, que desperdiciaron una gran oportunidad para barrer la serie al dilapidar una ventaja 6-1 a la altura del tercer acto.