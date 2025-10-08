El Dólar
Llegará el programa “Presidencia Cerquita de Ti” a la colonia Valles de Anáhuac

Se llevará a cabo este jueves 9 de octubre, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la placita ubicada en Andador 33, entre Andador 26 y Andador 27

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a todas y todos los vecinos de la colonia Valles de Anáhuac a participar en el programa “Presidencia Cerquita de Ti”, que se llevará a cabo este jueves 9 de octubre, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la placita ubicada en Andador 33, entre Andador 26 y Andador 27.

 

Durante la jornada, los asistentes podrán llevar a vacunar a sus mascotas de manera gratuita, como parte de las acciones de salud pública y bienestar animal que impulsa la administración municipal.

 

Además, se ofrecerán múltiples servicios gratuitos para beneficio de las familias, entre ellos:

  • Brigadas de salud: consultas médica, dental, psicológica y de salud integral de la mujer.

  • Trámites y servicios municipales: pagos, reportes, denuncias, asesorías, convenios y recepción de documentos.

  • Registro y entrega de apoyo alimentario.

  • Módulo del DIF Municipal: credencialización, orientación psicológica y jurídica, inscripción a programas sociales, atención a personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes.

  • Módulo del Colegio de Notarios con asesoría gratuita.

  • Corte de cabello, lotería, e inscripciones a talleres culturales y deportivos.

 

Con este programa, el Gobierno de Nuevo Laredo acerca los servicios municipales a las colonias para atender de forma directa las necesidades de la ciudadanía, reafirmando el compromiso de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal de mantener un gobierno cercano, eficiente y sensible a la comunidad.

